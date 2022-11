Insolvenz von Müko und Ritter: Droht in Weinstadt eine Pleitewelle?

Nachdem im Sommer der Insolvenzantrag der Firma Ritter in Strümpfelbach für Aufsehen gesorgt hatte, hat es jetzt einen weiteren wichtigen Weinstädter Arbeitgeber erwischt: die Maschinenbaufirma Müko, ansässig in der Heinkelstraße in Beutelsbach.

Wie das Unternehmen am Dienstagabend, 29. November, in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, wurde am vergangenen Freitag beim Amtsgericht Stuttgart ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt.

200 Mitarbeiter, Tochterunternehmen "Protexme" stellt Masken her

Die Müko-Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben knapp 200 Mitarbeitende an drei Standorten in Weinstadt, Suwanee (USA) und Suzhou (China). Das 1996 gegründete Unternehmen entwickelt und produziert Sondermaschinen, vertreibt standardisierte Module aus dem Maschinenbau und unterstützt bei der Automatisierung von Serienprodukten.

Zu seinen Kunden gehören renommierte Automobilzulieferer sowie Unternehmen aus den Bereichen Möbelindustrie, Medizintechnik und verarbeitende Industrie. Doch auch mit dem Namen „Protexme“ verbindet man das Weinstädter Unternehmen: Das kleine Start-up, geführt von Anica Müller, Tochter von Müko-Geschäftsführer Uwe Müller, stellt seit Beginn der Corona-Pandemie ebenfalls in der Heinkelstraße medizinische OP-Masken und FFP2-Masken unter dem Grundsatz „Masken made in Germany“ her.

IHK-Bezirkskammer-Präsident Claus Paal: Situation im Kreis angespannt

Doch wie kommt es, dass dieses Jahr nun schon das zweite große Unternehmen in Weinstadt Insolvenz anmelden muss? Droht womöglich eine Pleitewelle bei mittelständischen Unternehmen im Remstal? Dazu kann Claus Paal, Präsident der IHK-Bezirksversammlung Rems-Murr, eine Einschätzung abgeben. „Zunächst betone ich ausdrücklich, dass ich mich nicht zur Insolvenz der Firma Müko äußere“, so Claus Paal. „Ich wünsche dem Unternehmen und seinen Mitarbeitenden alles Gute, durch diese schwierige Zeit zu kommen.“

Allgemein gesprochen sei es allerdings schon so, dass die Situation bei vielen Unternehmen im Rems-Murr-Kreis angespannt sei. Das zeige nicht zuletzt die Herbst-Konjunkturumfrage. „Wir haben aktuell erstmalig die Situation, gleichzeitig mehrere Krisen zu erleben: Lieferketten, Inflation, Fachkräftemangel, Energiekrise und der schreckliche Überfall Putins auf die Ukraine“, so Paal. Die IHK-Bezirkskammer Rems-Murr versuche, die Mitgliedsbetriebe zu unterstützen, zum Beispiel durch umfangreiche Beratungs- und Informationsangebote.

Claus Paal appelliert auch an die Hausbanken, die Unternehmen zu unterstützen und in dieser Hinsicht alle Möglichkeiten auszuschöpfen. „Wichtig ist jetzt, dass die angekündigten Hilfen wie die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse endgültig und planbar entschieden werden und dann so ausgestaltet werden, dass sie gezielt und schnell wirken“, fügt der Bezirkskammer-Präsident hinzu.

Müko-Insolvenz: Ein Unglück kommt selten allein

Das Weinstädter Unternehmen Müko hat in letzter Zeit zusätzlich zur allgemein schwierigen Situation viel Pech gehabt: Bereits im vergangenen Jahr habe Müko Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, so die Auskunft in der Pressemitteilung.

Dann seien in den vergangenen Wochen auch noch zwei große Kundenprojekte weggefallen, Probleme in der Beschaffung aufgrund der allgemeinen Lieferkettenproblematik und ein beträchtlicher Zahlungsausfall aufgrund der Insolvenz eines Kunden bringen das Unternehmen nun in ernste Schwierigkeiten. Um weitere Schäden zu vermeiden und die Chance für eine Sanierung zu erhöhen, habe die Geschäftsführung frühzeitig einen Insolvenzantrag gestellt. Die übrigen Gruppengesellschaften seien vom Insolvenzantrag nicht betroffen.

Trotzdem neue Aufträge an Land gezogen

Verwaltet wird die Müko-Insolvenz vorläufig von Philipp Grub von der Kanzlei Grub Brugger. Der Geschäftsbetrieb soll bis auf weiteres uneingeschränkt weitergehen. Löhne und Gehälter seien über das Insolvenzgeld bis Ende Januar 2023 gesichert – nähere Angaben können Unternehmen und Insolvenzverwalter zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen. Dazu müsse sich Philipp Gruber erst einen Überblick verschaffen, informiert die zuständige Agentur auf unsere Nachfrage.

Der Insolvenzverwalter gibt sich in der Stellungnahme optimistisch: „Durch intensive Vertriebsbemühungen konnte das Unternehmen jüngst zwei große und strategisch wichtige Aufträge akquirieren“, so Grub. Welche Maßnahmen in Betracht kommen, um das Unternehmen neu und stabil aufstellen zu können, werde sich in den nächsten Wochen zeigen.

Oberbürgermeister: Müko ist für Weinstadt „Vorzeigebetrieb“

Auch Oberbürgermeister Michael Scharmann nimmt Stellung zum Insolvenzantrag der Beutelsbacher Firma: „Wir sind von der Insolvenzmeldung der Firma Müko sehr überrascht worden, da die Firma ein wichtiger Vorzeigebetrieb in der Stadt Weinstadt ist“, so der OB. „Die aktuelle Situation, steigende Energiepreise, wegfallende Märkte, die Transformation im Automobilsektor sowie angespannte Lieferketten stellen viele auch hervorragende Unternehmen vor riesige Probleme.“

Da der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weitergeht, habe er große Hoffnung, dass es Müko gelingen werde, sich wieder zu stabilisieren und diese Krise zu meistern. „Diese Hoffnung habe ich für das Unternehmen, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht zuletzt auch für die Stadt.“