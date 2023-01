Kabarett für einen guten Zweck: Christoph Sonntag kommt nach Weinstadt

Seit vielen Jahren organisiert der Lionsclub Remstal Benefizabende. Mit Blick auf 2023 freut sich das Präsidentenduo Thomas Hillenbrand und Carsten Ott, am Samstag, 11. Februar, von 20 Uhr an in der Jahnhalle in Weinstadt-Endersbach den aus Waiblingen stammenden Kabarettisten Christoph Sonntag präsentieren zu können – und zwar mit einem „Beschd oph Christoph“.

Kabarettist Christoph Sonntag: Präsenz im Fernsehen und Rundfunk

Seit Beginn seiner Karriere als Kabarettist im Jahr 1985 ist Christoph Sonntag mit schwäbisch geprägten Solo-Auftritten auf den Bühnen „in The Länd“ und drum herum zu sehen. Hinzu kam Ende der 1980er Jahre die Präsenz in Rundfunk und Fernsehen. So gab es TV-Auftritte bei „Verstehen Sie Spaß“, „Boulevard Bio“, „Spätschicht - die Comedy-Bühne“, „Ottis Schlachthof“, „Immer wieder Sonntags“ oder „Bruder Christophorus“.

Das Programm in der Endersbacher Jahnhalle beginnt um 20 Uhr und endet gegen 22 Uhr. In einer 30-minütigen Pause können Snacks und Getränke erworben werden. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Edeka Reichert im Kalkofen in Endersbach sowie im Internet unter www.lionsclub-remstal.de.

Benefizveranstaltung für die Beratungsstelle „Schlupfwinkel“

„Beschd oph Christoph“ ist eine Benefizveranstaltung des Lionsclub Remstal zugunsten körperlich, geistig oder sozial benachteiligter Kinder. Mit dem Kauf der Karte für den 11. Februar unterstützen Besucher die offene Anlauf- und Beratungsstelle „Schlupfwinkel“.

Ein besonderer Dank gilt laut dem Lionsclub Remstal Christoph Sonntag, der zugunsten des „Schlupfwinkels“ an diesem Abend auf ein Honorar verzichtet. Auch dankt der Lionsclub allen Sponsoren für deren Engagement für diese Veranstaltung.