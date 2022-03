In den Regalen, in denen sonst Kochöl und günstiges Mehl zu finden sind, herrscht gähnende Leere. Es sind Bilder, die an die Toilettenpapier- und Nudelhamsterkäufe zu Beginn der Corona-Pandemie erinnern.

Doch anders als damals fällt auf: Während im Aldi in Endersbach wirklich kein einziges Päckchen Mehl und nur noch Oliven- und Kürbiskernöl zu finden sind, haben der Edeka Reichert und der Remstalmarkt Mack noch einige Produkte in den Regalen stehen.

Beschränkte Abgabemengen