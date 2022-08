Keime im Trinkwasser: Leitungswasser in Weinstadt wird gechlort

In zwei Niederzonen in Beutelsbach und Schnait wird das Trinkwasser bis einschließlich kommenden Samstag, 27. August, gechlort. Laut den Stadtwerken Weinstadt wurde bei einer routinemäßig entnommenen Trinkwasserprobe eine „geringe mikrobiologische Grenzwertüberschreitung“ festgestellt - also Keime.

Hinweise für Zubereitung von Babynahrung und für Aquarienbesitzer

Die Ursachenermittlung sei bereits eingeleitet worden. „Die Verunreinigung wird durch eine Desinfektion mittels Chlor beseitigt, es kann daher besonders in den Morgenstunden zu wahrnehmbarem Chlorgeruch kommen“, informieren die Stadtwerke.

Die Chlorwerte bei dieser Desinfektion bewegten sich in dem nach der Trinkwasserverordnung zulässigen Rahmen. Trotzdem gibt es zwei Dinge zu beachten: „Für Säuglingsnahrung sollten Sie auf natriumarmes (kleiner 50 Milligramm pro Liter), in Flaschen abgefülltes Wasser zurückgreifen. Für Aquarien ist das Wasser aufgrund der Chlorzugabe ungeeignet.“

Nachuntersuchung soll Erfolg der Maßnahme klären

Die Chlorung soll bis einschließlich Samstag, 27. August, erfolgen. Die Warnhinweise zu Säuglingsnahrung und Aquarien gelten noch bis Dienstag, 30. August.

Nach Abschluss der Desinfektionsmaßnahmen wird eine Nachuntersuchung des Trinkwassers vorgenommen.