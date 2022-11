Keine Angst mehr vor Hochwasser: Baustart beim Rückhaltebecken Schachen Weinstadt

Es war eine fast schon feierliche Prozession, die am Freitagvormittag, 11. November, vom Strümpfelbacher Freibad zur Baustelle im Schachen gepilgert ist: Dort fand nach jahrzehntelanger Diskussion und immer wieder neuer Planung der Spatenstich für das neue Hochwasserrückhaltebecken „Schachen“ statt.

Das Land fördert das Projekt mit satten 5,268 Millionen Euro. Zum langersehnten offiziellen Baustart ist nicht nur hoher politischer Besuch angereist, sondern es zog auch viele Strümpfelbacher zum Ort des Geschehens.

Umweltministerin zu Gast in Strümpfelbach

Oberbürgermeister Scharmann ist sichtlich stolz, dass er nun endlich den Baustart verkünden darf - und die Stadt die weitreichenden Fördermittel vom Land nun auch endgültig bewilligt bekommen hat. „Es fühlt sich gut an, so ein langwieriges und wichtiges Projekt auf den Weg zu bringen“, so der OB. Welche Dimension das neue Rückhaltebecken mit Staudamm als Projekt hat, wird durch den Besuch der baden-württembergischen Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Thekla Walker, deutlich. Auch sie ist mit der langen Planungshistorie vertraut: „Was sehr lange währt, wird endlich gut“, so die Ministerin in ihrer Rede.

Auch Oberbürgermeister Scharmann und Landrat Richard Sigel finden deutliche Worte dafür, wie die Flutkatastrophe im Ahrtal das Projekt in Strümpfelbach noch einmal ganz anders in den Fokus gerückt und dieses neue Priorität gewonnen hat. „Das Ahrtal darf nicht nur Strohfeuer bei uns sein“, so der Landrat, man müsse daraus auch direkt Konsequenzen ziehen und zur Tat schreiten.

14 Meter Staudamm und 83.000 Kubikmeter Fassungsvermögen

Der Schachen in Strümpfelbach mit dem künftig rund 83.000 Kubikmeter großen Rückhaltebecken und dem 14 Meter hohen Damm ist dabei nur eine von vielen Baustellen, die es gelte, voranzutreiben. Schließlich sei damit zu rechnen, dass Starkregenereignisse hier in der Gegend immer häufiger werden. „Und 2011 haben wir hier im Kreis schon mal erlebt, was Hochwasser bedeutet“, so Sigel mit Bezug auf das Murr-Hochwasser bei Backnang.

Auch in Strümpfelbach ist das Thema Hochwasser bei den Anwohnern sehr präsent. Angeregt werden unter den Anwesenden Anekdoten ausgetauscht, wie das damals in den 1950ern und 70ern war. Im Mai 1953 war gerade das alte Rückhaltebecken im Schachen fertiggestellt gewesen und ein Doleneinlauf am Wassergraben in der Herzensklinge eingerichtet, als bei einem Unwetter plötzlich Unmengen an Wasser und Geröll aus den Weinbergen auf den Ort einstürzten.

Hochwasser war in Strümpfelbach immer wieder ein Thema

Viele der älteren Strümpfelbacher erinnern sich offenbar noch sehr gut an dieses Ereignis und wie das Wasser auf der Hauptstraße und in den Kellern stand - und vor allem auch daran, wie die neue Dole schlussendlich in einer abenteuerlichen Aktion gesprengt wurde, weil die Klappe so mit Schmutz und Geröll verstopft war, dass selbst ein Taucher sie nicht mehr öffnen konnte.

Viele der Schaulustigen haben Gartengrundstücke im Schachen für den Bau des neuen Rückhaltebeckens aufgegeben. Einer von ihnen ist Martin Wilhelm. Wie findet der Strümpfelbacher, das es jetzt wirklich losgeht? „Gut, wir freuen uns!“, sagt er über sich und seine Frau. „Wir hatten gar nicht mehr damit gerechnet.“ Das Thema Hochwasserschutz beschäftige ihn durchaus auch privat: „Ich hab’s selbst erlebt.“ In den 70ern war Martin Wilhelm gerade frisch bei der Feuerwehr, als das Wasser erneut einen halben Meter hoch durch die Hauptstraße floss. Damals habe er dabei geholfen, den Keller der Gaststätte Traube leerzupumpen, erinnert er sich. Dort seien sogar Forellen geschwommen.

Altes Becken bot kaum Schutz vor Hochwasser

Just bei diesem Hochwasser habe sich zum ersten Mal gezeigt, dass die Kapazität des alten, kleinen Beckens nicht ausreicht, sagt Oberbürgermeister Michael Scharmann: „Das Freibad wurde von Schlamm und Wasser überspült.“ Analysen in den folgenden Jahren hätten immer deutlicher gezeigt, welche Sicherheitsdefizite die alte Anlage aufwies. Ein erneutes Hochwasser in Strümpfelbach ohne den neuen Damm würde „Gefahr für Mensch und Tier“ bedeuten.

Sobald das Becken fertig ist, also etwa Ende 2025, soll Strümpfelbach endlich sicher sein vor Überschwemmungen. „In der Zukunft müssen Sie sich über die Standsicherheit des Damms keine Gedanken machen“, verkündet Peter Sackmann vom Planungsbüro Zink Ingenieure. Er weiß genau, wie das neue Hochwasserrückhaltebecken konstruiert sein wird - und was es alles leisten können soll.

Wird das Becken vor dem nächsten Hochwasser fertig?

Besonders in Fall eines hundertjährlichen Hochwassers, mit dem früher oder später zu rechnen ist, soll sich die Anlage bewähren. Das Grundprinzip: mehrere Pegel-Sensoren in Strümpfelbach und Endersbach senden ein Signal an die Anlage im Schachen, wenn an ihren Standorten die Auslastungsgrenze erreicht ist. Ein Schieber ganz unten im Damm schließt sich dann ganz genau so weit, dass diese Auslastung nicht überschritten wird.

Nur im „Worst Case“ geht der Schieber ganz zu - und selbst dann lasse das System kontrolliert Wasser ab, falls der riesige Damm überzulaufen drohe, erklärt der Ingenieur. Auch eine 15-prozentige Reserve für den Lastfall „Klimaveränderung“ habe man miteingebaut. Richtig problematisch könne es nur in einem Fall werden, so Sackmann: Wenn das große Hochwasser kommt, bevor das Hochwasserrückhaltebecken im Schachen fertig ist.