Es ist – vielleicht von der Nacht der Keller abgesehen – das größte Fest in Strümpfelbach: das Kelterfest. Nach einem Jahr Corona-Pause wird es von Samstag an endlich wieder gefeiert. Allerdings, wie zuletzt die Schnaiter Kirbe und bald wahrscheinlich auch die Beutelsbacher Kirbe, noch unter dem Eindruck der Pandemie. Am Mittwoch haben die Organisatoren des Musikvereins „Frisch Auf“ die endgültige Freigabe für ihr Hygienekonzept erhalten. Lange wussten sie nicht, ob sie überhaupt feiern