Kernen und Weinstadt: Nicht nur der Leuchtende Weinberg lockt am Wochenende

Auch wenn man es nach zwei Jahren Pandemie fast nicht mehr gewohnt ist: Auch dieses Wochenende finden rund um Waiblingen und Weinstadt einige Veranstaltungen statt, die zum Ausgehen einladen. Wir haben dazu eine kleine Übersicht zusammengetragen. Das Highlight dieses Wochenende ist aber zweifelsohne in den Weinbergen über Weinstadt zu finden.

Viele verschiedene Stände

Am Samstag, 30. Juli, lädt die Stadt Weinstadt gemeinsam mit Weingütern und Gastronomen zum Leuchtenden Weinberg ein, nach zwei Jahren Coronapause und einem sehr verregneten Fest 2019 nun unter dem Motto „Je dunkler, desto heller“.

Zu den Gastgebern zählen dieses Jahr das Weingut Gold, das Weingut Klopfer, die Weinbaufreunde Beutelsbach, das Weingut Dobler, das Weingut Kuhnle und das Lindhälder Stüble, das Weingut Wissmann-Stilz, das Mostmobil, das Start-up Weinfly, das Coffee-Bike, Icerolls, das Weingut Rühle, der WeCollector und das Weingut Kuhnle, Weingut im Hof von Armin Zimmerle und der Handballabteilung der SG Weinstadt, der Koppa Besa vom Weingut Mödinger, das Fruchtkörble Hundt, das Weingut Kiesel, die Remstalkellerei mit Jazzclub Armer Konrad und Weingut Dobler, das Weingut Idler und die Crêperie mit Herz.

Straßensperrungen in Beutelsbach

Wegen des zu erwartenden Besucheransturms informiert die Stadtverwaltung vorab über Sperrungen insbesondere im Stadtteil Beutelsbach. Der Ortskern zwischen Stuttgarter Straße und Poststraße wird am Samstag von 17 bis 23 Uhr großräumig abgesperrt, um die Anwohner vor Parksuchverkehr zu schützen. Ebenso bleibt die Zufahrt zum Schönbühl ab Nordhaldenstraße bis zum Weißen Weg von 17.30 bis 1.30 Uhr komplett gesperrt. Die Bushaltestellen Ulrichstraße und Rathaus werden in die Stuttgarter Straße verlegt.

Die Stadt weißt darauf hin, dass alle Sperrungen und sonstigen Verkehrsmaßnahmen am Veranstaltungstag unter www.leuchtender-weinberg.de abrufbar sind.

Musik quer durch den Weinberg

Musikalisch wird beim Leuchtenden Weinberg am Samstagabend einiges geboten sein: Auf der Hauptbühne sind von 18.30 bis 23 Uhr Bühne „Ernest and the Hemingways“ mit Rock, Soul und Funk zum Tanzen, neue und alte Songs von Wilson Pickett, Louis Prima oder den Blues Brothers, Santana, Huey Lewis and The News, Brian Setzer Orchestra oder Frank Sinatra zu hören.

Von 19.30 bis 22.30 Uhr spielt unter anderem das Duo Daniel und Jogse an der Burgruine Kappelberg. Der Name „Daniel und Jogse“ steht laut Ankündigung für „niveauvolle Acoustic Songs“ mit Gitarren und Stimme. Das Repertoire reicht quer durch die letzten 50 Jahre der Musikgeschichte – von der leisen, gefühlvollen Ballade bis hin zum Rock-Song.

Die mobilen Gentlemen dagegen sind ein musikalischer Walkact, der gar keine Bühne braucht: Mit Saxofon, Akkordeon und Kontrabass sind die drei Musiker am Samstagabend überall im Weinberg unterwegs und bringen ihren laut Ankündigung stets swingenden Retro-Sound ganz nah ans Publikum.

Feuerwerk mit einem Weltmeister

Damit der Leuchtende Weinberg aber nicht nur schmeckt und klingt, sondern tatsächlich auch leuchtet, gibt es natürlich auch wieder mehrere Feuershows. Eine davon sind die etwas mysteriös klingenden „illuminierten Smarties XXL“: „Dieses Jahr sind die Smarties gewachsen!“, kündigt der Flyer an. „Mit einer Größe von 2,25 Meter sind sie unübersehbar und freuen sich, mit ihrer nonverbalen Performance und synchronen Zeitlupe die Zuschauer zu unterhalten und zu verzaubern.“

Um 23.30 Uhr soll das Fest ihren krönenden Abschluss finden. Dann gibt es ein großes Feuerwerk mit Pyroweltmeister Joachim Berner. Dieser ist mit seiner Firma „Innovative Pyrotechnik“ mehrfach ausgezeichnet mit dem Weltmeistertitel bei der International Fireworks Competition in Montreal, Canada. Er soll am Samstag den Nachthimmel über Weinstadt zum Leuchten bringen.

Am Einlass wird kontrolliert

Die Stadt Weinstadt bittet darum, keine Speisen und Getränke mit auf das Veranstaltungsgelände zu bringen. Auch das Mitführen von Deo-Sprays, Pfefferspray oder Ähnlichem ist nicht erlaubt. An den Einlassstellen werden demnach Sicherheitskontrollen durchgeführt, mitgebrachte Taschen sollen stichprobenhaft überprüft werden.

Die Stadt weißt als Veranstalter außerdem darauf hin, dass das Gelände zwar grundsätzlich dank asphaltierter Wege barrierefrei sei, allerdings streckenweise steil. Der Zugang mit dem Rollstuhl sei möglich, eine Zufahrt mit dem Auto über die Schönbühlstraße aber nicht. Mobile barrierefreie Toiletten sind laut Veranstalter vorhanden.

Weinfeste in Korb und Kernen

Doch auch für Menschen, die nicht den ganz großen Rummel wollen, gibt es am Wochenende einige Alternativen. Die Abteilung Kleinheppach der Korber Feuerwehr lädt zum Beispiel zum Weinfest in die Kleinheppacher Weinberge ein. Am Samstag, 30. Juli, von 16 Uhr an und am Sonntag, 31. Juli, von 10 Uhr an findet das Fest rund um den Aussichtsturm „Fernsehen in Korb“ statt. Der Eintritt ist kostenlos.

Das Weingut Felden lädt von Freitag, 29. Juli, bis Sonntag, 30. Juli, zu „Mediterranen Sommertagen“ in die Albert-Moser-Straße 102 nach Stetten ein. Weinbauer Walter Felden und sein Team bieten für die Besucher der Besenwirtschaft Spezialitäten aus der schwäbisch-mediterranen Küche, Weiß- und Roséweine sowie Sekt, Secco oder auch kühle Augustiner Biere an. Das Ganze findet statt auf dem großen Hof des Weinguts. Am Freitag geht es um 16 Uhr los, am Samstag und Sonntag bereits um 12 Uhr. Weitere Infos: 01 72/8 78 63 14.

Livemusik in Stetten

Nach zwei Jahren Pause feiert das Weingut Medinger wieder sein dreitägiges Weinfest im Hof und terrassiertem Garten in der Brühlstraße 6 in Stetten. Es können kühle Sommerweine, kräftige Rotweine sowie Sekt und Secco verkostet werden. Das Fest wird vom Restaurant Gasthof zum Ochsen bewirtet.

Am Samstag, 30. Juli, beginnt das Fest um 17 Uhr, von 19 Uhr an spielt „Late on Tuesday“ Soul, Jazz und Rockmusik. Am Sonntag, 31. Juli, geht es um 11 Uhr los, um 12 Uhr spielen die „Stettener Harmoniker“ und um 17 Uhr tritt „Sixpack“ auf. Am Montag startet das Fest um 17 Uhr, von 19 Uhr gibt’s A-cappella-Gesang von „KoppaMala“. Im Anschluss tritt die Remstaler Kabarettistin „Elsbeth Gscheidle“ auf. Infos unter www.weingut-medinger.de.

Weinbergparty in Fellbach, Musik in Waiblingen

Die „Fete“, die Weinbergparty in Fellbach, findet am Freitag, 29. Juli, wieder statt. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band Safir, das Fest wird mit Speisen und Weinen von den Fellbacher Weingärtnern bewirtet. Die Veranstaltung in den Weinbergen beginnt um 18.30 Uhr. Gefeiert wird am Reute-Häusle, welches sich in den Weinbergen hinter der Kreuzung Esslinger- / Untertürkheimer Straße befindet. Weitere Informationen und eine Anfahrtsskizze gibt es auf der Internetseite unter www.fellbacher-weine.de.

In der Reihe „Musik unter den Kastanien“ in Waiblingen spielt das „Werner Acker Trio featuring Gerhard Morn“ die Musik von Chet Baker am Freitag, 29. Juli, um 20 Uhr in der Unteren Sackgasse. Bei Bedarf sollten laut Ankündigung Sitzgelegenheiten mitgebracht werden. Werner Acker, Hansi Schuller und Thomas Keltsch spielen seit vielen Jahren in verschiedenen Formationen zusammen und immer wieder auch in diesem Trio.