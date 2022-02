Stürmischer Beifall, aufmunternde Rufe, freudestrahlende Kinderaugen - am Samstagnachmittag herrschte Hochbetrieb im „Haus der Jugendarbeit“ in Beutelsbach. Zwanzig Buben und Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren – interessanterweise bildeten die Mädchen die überwältigende Mehrheit – lernten am „Klettertag“ ihre eigenen Ängste zu überwinden, losgelöst von den Alltagssorgen der Coronazeit herumzutoben und das Gefühl von Gemeinschaft und des Sichaufeinanderverlassens auszukosten.

„Es