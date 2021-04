Wer einen Friseurtermin vereinbart, muss neuerdings für denselben Tag auch einen Corona-Schnelltest-Termin ausmachen. Denn nur wer ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorweisen kann, darf sich die Haare schneiden lassen. Die Chance, an einen solchen Test zu kommen, ist in Weinstadt groß: Das Angebot ist bereits stark ausgebaut worden und soll weiter wachsen. Jetzt bietet auch der Drogeriemarkt dm in Endersbach kostenlose Schnelltests an. Die Planung des Apothekers Jürgen Frasch für ein