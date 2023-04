Lastenräder zum Ausleihen: Nach Waiblingen bekommt auch Weinstadt ein Angebot

Die Stadt Weinstadt veranstaltet gemeinsam mit den Stadtwerken Weinstadt und der Energieagentur Rems-Murr eine Rad-Aktion am Samstag, 22. April, von 10 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz Beutelsbach. Das hat die Stadt Weinstadt mitgeteilt. Highlight soll ein Lastenrad-Fahrtraining sein. Dabei besteht die Möglichkeit, sämtliche technischen Features zweier unterschiedlicher Lastenräder kennenzulernen und natürlich auch selbst bei einer Probefahrt in die Pedale zu treten. Interessenten sollen laut der Ankündigung daher am besten den eigenen Helm mitbringen.

Fahrrad-Check und Infostände

Das Lastenrad-Fahrtraining soll aber nur eines von vielen Angeboten an diesem Vormittag werden: Der ADFC-Kreisverband Rems-Murr wird vor Ort sein und zusätzlich einen kostenlosen Fahrrad-Check anbieten. So können Interessierte ihr eigenes Fahrrad einmal fachgerecht untersuchen lassen. Auch Stadtwerke und Stadt werden mit Informationsangeboten vor Ort sein, genauso wie die Energieagentur mit einem Energieberater.

Die Stadt informiert bei dieser Gelegenheit auch über das neue Angebot „Weinstädter Klima-Plus“, das unter anderem auch Lastenräder mit 500 Euro Zuschuss fördern wird.

Doch dabei soll es nicht bleiben: Hintergrund der Aktion sei auch der Auftakt des „LaRa-Projekts“ in Weinstadt. „Die Stadtwerke Weinstadt beteiligen sich an einem neuen, innovativen Projekt der Energieagentur Rems-Murr gGmbH: Der Verleih von E-Lastenrädern verbindet eine nachhaltige Mobilität und den Ausbau der Photovoltaik vor Ort miteinander“, schreibt die Stadt.

Weinstadt ist nicht die erste Kommune im Umkreis, die dieses Angebot bald einführen will: Waiblingen bietet in der Kernstadt bereits im Rahmen der Aktion ein ausleihbares Lastenrad an, jetzt im Frühjahr soll die Aktion dort auf alle Teilorte ausgeweitet werden. Über die Waiblinger Lastenräder, die ebenfalls über das „LaRa-Projekt“ der Energieagentur Rems-Murr bezogen werden, sind schon einige Eckdaten bekannt.

So sind die Gebühren in Waiblingen

Pro angefangene Stunde kostet das in der Kernstadt hier einen Euro, bei einer maximalen Gebühr von zehn Euro pro Tag. Für die neuen „LaRa“-Räder in den Ortschaften variieren die Preise jedoch: Hier gibt es eine Jahresgebühr von 25 Euro (Einzelpersonen), Familien zahlen 35 Euro. Pro Stunde kostet die Nutzung 1,20 Euro, für einen ganzen Tag fallen neun Euro an.

Das Projekt bezieht Förderung vom Land und von der EU, über eine eigene App (www.laratogo.de) sollen die E-Fahrräder rund um die Uhr, sieben Tage die Woche verfügbar sein, wenn das Angebot startet. Ähnliche Konditionen sind wohl auch in Weinstadt zu erwarten, wenn der Fahrradverleih dann umgesetzt wird.

Dafür soll es in Weinstadt zunächst mit einem Standort, nämlich in Endersbach, losgehen: Aktuell werde direkt am Standort der Stadtwerke Weinstadt in der Schorndorfer Straße 22 der Lade- und Ausleih-Standort für „LaRa“ vorbereitet, damit Bürgerinnen und Bürger mit „LaRa“ bald losradeln können, informiert die Stadt Weinstadt.

Mehr Radfahrer bedeutet, es braucht bessere Fahrradwege

Insgesamt werden Lastenräder immer beliebter: Auch in Weinstadt sind zum Beispiel einige Mitglieder des Klimabündnisses schon seit mehreren Jahren regelmäßig mit dem Lastenrad unterwegs - bei einigen fahren die Kinder vorne in der Ladefläche mit. Der Trend zum Fahrrad mit oder ohne elektrische Trittunterstützung bedeutet aber auch, dass immer höhere Anforderungen an die Radinfrastruktur gestellt werden: Auch Weinstadt muss hier nachbessern. Wo kritische Punkte bei der Radwegeführung sind, hat die Kinder-Fahrrad-Demo „Kidical Mass“ aufgezeigt, die 2022 zum ersten Mal auf Weinstädter Stadtgebiet stattgefunden hat, außerdem setzte sich auch der noch amtierende fünfte Jugendgemeinderat für ein besseres Radwege-Netz und vor allem sichere Schul-Radwege ein. Zuletzt haben die Jugendlichen eine Diskussion darüber angestoßen, ob die Eberhardstraße in Beutelsbach zur Fahrradstraße werden könnte.

Die Stadt will im Rahmen des Integrierten Mobilitätsentwicklungsplans (IMEP) auch ein Radverkehrskonzept erstellen, erste Beteiligungen der Öffentlichkeit hierzu sollen noch dieses Jahr stattfinden.