Leben mit ALS: Was die Nervenkrankheit einem Ehepaar aus Weinstadt abverlangt

„Die Leute kennen MS – können sich aber unter ALS nichts vorstellen“: Cornelie Bort (67) sitzt am Tisch ihres Wohnzimmers in ihrem Haus in Weinstadt-Endersbach, zusammen mit ihrem Ehemann Gerhard Bort (67) und dem aus Ghana stammenden Pfleger. Im Sommer 2018 wurde bei Gerhard Bort die Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, erstmals diagnostiziert, eine Erkrankung des zentralen und peripheren Nervensystems, an der etwa auch der weltberühmte Physiker Stephen Hawking litt. Damals, erzählt Cornelie Bort, habe der Arzt gesagt, dass ihr Mann noch eineinhalb Jahre zu leben habe.

Selbst sprechen kann Gerhard Bort schon lange nicht mehr

Mittlerweile sind mehr als vier Jahre vergangen und Gerhard Bort wohnt noch immer in dem Haus in Endersbach, in das er mit seiner Frau 1987 eingezogen ist. Er bewegt sich im Haus mit einem elektrischen Rollstuhl fort, selbst sprechen kann er schon lange nicht mehr. Wenn er sich mitteilen will, tippt er Sätze in sein Tablet. Seit Mai 2022 wird der 67-Jährige zudem beatmet. Im Hause Bort muss rund um die Uhr eine Intensivpflegekraft anwesend sein, die Tagesschicht geht von 7 bis 19 Uhr, die Nachtschicht von 19 bis 7 Uhr. Mindestens fünf verschiedene Pflegekräfte sind nötig, damit die Arbeit auf eine ganze Woche verteilt werden kann.

„Man teilt alles miteinander, Freude und Leid“

An diesem Nachmittag ist wieder eine neue Pflegekraft da, die gerade eingelernt wird. Ihre Chefin ist mit dabei, so dass sich Cornelie Bort nicht selbst ums Einlernen kümmern muss. Oft war das aber auch schon anders, erzählt die 67-Jährige. Dass jetzt immer noch jemand anderes im Haus ist, damit kommt das Ehepaar gut klar. „Man teilt alles miteinander, Freude und Leid“, sagt Cornelie Bort.

Gerhard Bort hat die sogenannte bulbäre Verlaufsform von ALS

Nachdem die Krankheit bei Gerhard Bort im Sommer 2018 im auf ALS spezialisierten Universitätsklinikum Ulm diagnostiziert wurde, arbeitete der Arbeitsmediziner trotz der ersten Symptome weiter. Im Februar 2020 dann fand kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie seine Vorruhestandsfeier statt, mit rund 150 Gästen. „Da konnte er noch etwas sprechen“, erinnert sich Cornelie Bort. Im Lauf des Jahres 2020 hat ihr Mann dann die Fähigkeit zum Sprechen vollständig verloren. Gerhard Bort hat die sogenannte bulbäre Verlaufsform von ALS. Bei dieser sind die motorischen Nervenzellen im Hirnstamm zuerst betroffen, was direkte Folgen fürs Kauen, Schlucken und Sprechen hat.

Noch 2021 konnte das Ehepaar gemeinsam Urlaub auf Lanzarote und Sizilien machen, zusammen mit den Kindern und Enkeln sowie Freunden. Es war mit viel Mühen und Planung verbunden, aber es ging. Seitdem Gerhard Bort beatmet wird, sind solche Reisen mit Flügen nicht mehr möglich. Gerhard Bort hatte im April 2022 einen Erstickungsanfall, ausgelöst durch eine sogenannte Aspirationspneumonie, also einer Lungeninfektion, die durchs Einatmen von Sekreten aus dem Mund und Magen entstehen kann. Kleinere Ausflüge macht das Ehepaar aber weiter. So will Cornelie Bort mit ihrem Mann nach Hohenlohe fahren, zum elterlichen Bauernhof bei Schwäbisch Hall, auf dem Gerhard Bort aufgewachsen ist. Sein älterer Bruder bewirtschaftet den Hof bis heute.

Gerhard Bort war Leiter des Referats Arbeitsmedizin im Landesgesundheitsamt

Gerhard Bort schlug beruflich einen anderen Weg ein. Er arbeitete erst als Altenpfleger sowie als Stationspfleger in einem Krankenhaus in Esslingen, ehe er ein Medizinstudium in Hohenheim und Tübingen begann. Später war er Leiter des Referats Arbeitsmedizin im Landesgesundheitsamt, zudem engagierte er sich mehr als 25 Jahre als Personalrat, unter anderem mehrere Jahre als stellvertretender Hauptpersonalratsvorsitzender und Personalratsvorsitzender im Landessozialministerium. Betriebliches Gesundheitsmanagement, Berufskrankheiten und psychische Belastungen am Arbeitsplatz waren zentrale Themen in seinem Berufsleben.

2003 erkrankte Gerhard Bort selbst schwer, nämlich an Krebs. Er hatte ein Nierenzellkarzinom, das ist ein bösartiger Nierentumor. 15 Jahre später erhielt er die Diagnose ALS – eine Krankheit, die im Gegensatz zum Nierenzellkarzinom nicht heilbar ist. Ein Medikament, das hilft, die Lebensdauer der ALS-Patienten zu verlängern, ist Riluzol. Es ist in Deutschland zugelassen, auch Gerhard Bort nimmt es. Er und seine Frau würden sich dennoch wünschen, dass mehr Geld in die ALS-Forschung gesteckt wird. Zwar ist die Krankheit seltener als Krebs und auch Multiple Sklerose (MS), doch laut der Charité-Universitätsmedizin Berlin wird jährlich immerhin bei etwa 2000 Patienten in Deutschland die Krankheit neu diagnostiziert.

Das Haus wurde mit Blick auf die Pflege von Gerhard Bort im Jahr 2021 umgebaut

Cornelie Bort, die ihren Mann einst in der Schule kennenlernte und sich nach dem Abitur mit ihm verlobte, tut alles, damit er so lange wie möglich zu Hause bleiben kann. Sie hat das Haus von Ende Mai 2021 bis September 2021 umbauen lassen, einzig die Küche wurde erst im November 2021 fertig. Dort, wo einst die Küche war, befindet sich nun das Dienstzimmer für das Pflegepersonal. Das frühere Esszimmer ist jetzt das Schlafzimmer.

Cornelie Bort hatte eigentlich vor, sich nach ihrer Promotion vor rund zehn Jahren als Spezialistin für Supervision und Coaching selbstständig zu machen. „Ich habe mich extra früher pensionieren lassen.“ Dann aber änderte sich für die langjährige Lehrerin durch die Krankheit ihres Mannes alles. Seither besteht ihr Alltag darin, die Pflege zu Hause zu organisieren sowie Rechnungen bei der Beihilfe im Landesamt für Besoldung und Versorgung und bei der privaten Versicherung einzureichen. Oft muss sie dabei in Vorleistung gehen, so wie aktuell bei einer Kopfstütze fürs Auto – „und dann muss ich dem Geld hinterherrennen.“ Manchmal kostet das viel Energie. „Ich brauche die Kraft für meinen Mann – und ich brauche sie ehrlich gesagt auch für mich“, sagt Cornelie Bort.

Cornelie Bort machte bis 2021 die Pressearbeit für den Philharmonischen Chor Waiblingen

Manches ehrenamtliche Engagement musste die 67-Jährige mittlerweile aufgeben. Bis 2021 machte sie die Pressearbeit für den Philharmonischen Chor Waiblingen, doch dort hat sie sich nun zurückgezogen. Jetzt sind andere Dinge wichtiger. Im Moment überlegt Cornelie Bort, zur Sicherheit auch ein Notstromaggregat zu kaufen.

Grund dafür ist, dass es zu Hause Geräte gibt, die ihr Mann dringend braucht. Dazu gehören die beiden Absauggeräte und die beiden Beatmungsgeräte. Von Letzteren kann eines auch per Akku betrieben werden, aber der hält maximal acht Stunden. Ein längerer Stromausfall, das weiß Cornelie Bort, wäre für ihren Partner fatal. „Das wird mein Mann nicht überleben.“

Viele Helfer im Alltag

Kraft gibt dem Ehepaar im Leben der christliche Glaube. Auch ihr persönliches Netzwerk hilft. Eine Stütze sind laut Cornelie Bort der Hausarzt sowie Freunde, Familie und Nachbarn. Nicht zu vergessen die vielen professionellen Helfer im Alltag: „Diese Krankheit verlangt unabdingbar gute Therapeuten: Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie – und da sind wir Glückspilze mit unseren Therapeutinnen.“