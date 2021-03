Der Inhaber des Remstalmarkts Mack in Endersbach und des Marktkaufs in Schorndorf, Rocco Capurso, erwartet nach den jüngsten Beschlüssen der Bundespolitik zu Eindämmung der Corona-Pandemie einen Ansturm auf die Supermärkte vor Ostern. „Ich weiß noch gar nicht, wie wir das bewältigen sollen“, sagte Capurso am Dienstagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion.

Merkel und Co. verordnen über Ostern eine "Ruhepause"

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten verordnen