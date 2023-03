Mack-Music-Night Weinstadt: Kiwanis und Rauschenberger laden ins „Heppach 80“

Live-Musik, DJ, gutes Essen und Feines zu trinken, ein bisschen Modenschau oben drauf und das alles auch noch für einen guten Zweck? So in etwa sieht das Rahmenprogramm der Mack-Music-Night aus, die der Kiwanis Hilfsfonds Stuttgart am Samstag, 25. März, ab 18.30 Uhr in der neuen Event-Location „Heppach 80“ in der ehemaligen Backwelt Mack veranstaltet. Dabei kehrt auch der Name Mack kurzzeitig in die Endersbacher Räumlichkeiten zurück: in Person des Remstal-Markt-Betreibers Rocco Capurso, der als neustes Mitglied des Stuttgarter Vereins als Organisator mitwirkt.

Stuttgarter Kiwanier unterstützen Kinder und Jugendliche

Der versprochene dunkle Fassadenanstrich fehlt noch, aber in der Halle sind immerhin schon die Bilder an der Wand ausgetauscht worden: Den letzten Schliff wollen die neuen Betreiber dem „Heppach 80“ bis zum 25. März noch verpassen, zum großen Charity-Event soll dann auch effektvolle Lichttechnik aufgefahren werden, verrät Jörg Rauschenberger, ebenfalls Mitglied bei Kiwanis.

Der Hilfsfonds veranstaltet regelmäßig Benefiz-Veranstaltungen wie diese. Die Einnahmen würden zu 100 Prozent in Projekte der Kinder- und Jugendhilfe hier in der Region fließen, verspricht Zoltán Bagaméry, Präsident bei Kiwanis und Verantwortlicher für Fundraising-Veranstaltungen wie diese.

"Idealistische Projekte" in der Region

Die Hilfsorganisation hat ihren Ursprung in den USA, das Wort „Kiwanis“ leitet sich aus einer indianischen Sprache ab und bedeutet laut dem Verein in etwa so viel wie „Wir finden Freude daran, aktiv zu sein“. Kiwanis-Hilfsfonds gebe es in insgesamt 80 Ländern, so Zoltán Bagaméry, den Stuttgarter Ableger gibt es seit 1988, heute hat er um die 50 Mitglieder, die laut dem Präsidenten aus ganz unterschiedlichen Berufsfeldern kommen und sich bei Kiwanis rein ehrenamtlich einbringen.

Projekte des Hilfsfonds seien zum Beispiel intensive Coachings für Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen zur Berufswahl, Schwimmunterricht für Kinder, Unterstützung von mobiler Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten oder auch Spielplatzbau-Projekte auch im Ausland, wo Jugendliche aus problematischen Verhältnissen etwas erleben und sich für andere Kinder einbringen können. Außerdem unterstützt der Verein dauerhaft zwei Kinder- und Jugendheime und eine Stuttgarter Schule, einmal im Jahr wird in Stuttgart der auf 10.000 Euro dotierte Kiwanis-Preis verliehen. „Es sind alles sehr idealistische Projekte“, findet Jörg Rauschenberger.

Bagaméry, Rauschenberger und Capurso kennen sich schon länger

Doch was bringt den Hilfsfonds jetzt ausgerechnet mit einer Charity nach Endersbach an die B-29-Auffahrt? Das hängt damit zusammen, dass Event-Mensch Jörg Rauschenberger, Zoltán Bagaméry und Rocco Capurso vom Remstal-Markt Mack alte Bekannte sind. „Wir sind eine Patenlinie“, erklärt Bagaméry. Sie haben sich gegenseitig zu Kiwanis gebracht. Im Goldbergwerk in Fellbach habe er gemeinsam mit Rauschenberger schon mehrmals ähnliche Music-Nights veranstaltet, fügt der Präsident hinzu.

Jetzt habe Rocco Capurso nach einer Location für ein Kiwanis-Event gesucht, Rauschenberger hat jüngst die ehemalige Backwelt übernommen - eine glückliche Fügung, finden die drei.

Gibt es jetzt jedes Jahr eine Music-Night in Weinstadt?

„Das Schöne ist, dass wir Weinstadt miteinbeziehen können“, sagt Rocco Capurso. Dafür hat er zum Beispiel die Weingüter Ellwanger, Gold, Knauß und Kuhnle mit ins Boot geholt, auch andere namhafte Unternehmen aus der Region sind als Sponsoren beteiligt, natürlich auch der Remstalmarkt und Rauschenberger selbst.

Bei der Mack-Music-Night wird ein gewisses Flair angestrebt: Getanzt wird zu Musik aus den 80ern, der Newcomer-Band aus Backnang habe er dafür eine Playlist mit Titeln zum Beispiel von Prince, Stevie Wonder oder Kool and the Gang mitgegeben, sagt Zoltán Bagaméry. Die Tanzfläche sollen Stehtisch-Inseln mit Sektkühlern auflockern und zum Verweilen einladen. Später am Abend legt DJ Tom Drenth aus, bekannt aus den Stuttgarter Clubs BOA, Tanzpalast und Perkins Park. Der Ticketvorverkauf läuft bereits so gut, dass die Organisatoren bereits überlegen, die Mack-Music-Night zu einem wiederkehrenden Event zu machen: „Die ersten zwei Vorverkaufswochen deuten sehr positiv darauf hin“, so Rocco Capurso. Die Veranstalter rechnen damit, bis zum kommenden Wochenende (18.03. und 19.03.2023) ausverkauft zu sein.