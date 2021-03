Die Zahl der Corona-Infektionen steigt, vermehrt werden auch in Weinstadt Virusmutationen festgestellt. Von Montag an müssen deshalb auch Grundschüler im Unterricht einen Mund-und-Nasen-Schutz tragen. Nach dem Vorstoß aus Stuttgart sind in den sozialen Netzwerken zum Teil empörte Reaktionen von Eltern zu lesen. Doch Schulleitungen und Elternvertreter begrüßen den Schritt – und haben dafür gute Gründe. Oberbürgermeister Michael Scharmann hofft, dass in Zukunft weniger Familien aufgrund von