Mit dem Kanu ab auf die Rems: Kanuverleih in Weinstadt gut besucht

Der Wasserstand der Rems ist gerade nicht besonders hoch, die Strömung auf Höhe der Verleihstation an der Birkelstraße gering, von den Bäumen am Ufer gefallene Blätter und Zweige dümpeln träge im Wasser. Schon vormittags ziehen aber in den Pfingstferien regelmäßig Kanus und Menschen auf Stand-up-Paddling-Brettern (SUP) vorbei.

Extra aus Reutlingen angefahren

Die Familie Waliser kommt gerade mit ihrem Kanu aus dem Wasser. Das Ehepaar ist extra aus Reutlingen angefahren, um mit den beiden neun und acht Jahre alten Kindern eine Kanufahrt zu unternehmen. Spaß hat’s auf jeden Fall gemacht: „Aber ich bin ein bisschen von der Wasserqualität geschockt“, sagt der Vater. Auf dem Wasser schwimmen im Moment unter anderem allerhand Pflanzenteile von den am Ufer stehenden Bäumen.

Ein paar Tiere hat die Familie, die sonst häufiger auf dem Neckar unterwegs ist, auf der Rems aber trotzdem zu Gesicht bekommen: „Zwei Reiher und einige Bisamratten.“ Für die Familie geht es jetzt noch weiter in die Endersbacher Innenstadt, auf die Suche nach einer Eisdiele.

Niedriger Wasserstand produziert Stromschnellen

Wenig später paddeln auch Dominik Tangé und Norman Greiner auf den schwimmenden Anlegesteg der „Zugvögel“ zu. Die beiden befreundeten Männer sind zum ersten Mal zusammen im Kanu unterwegs: Norman Greiner fährt zwar regelmäßig Kanu, war auch schon mal hier in Weinstadt unterwegs und hat sogar schon größere Touren im Ausland unternommen, sein Begleiter sitzt jedoch zum ersten Mal seit seiner Kindheit wieder im Kanu.

Die Fahrt habe Spaß gemacht, sind sich die Männer einig: Sogar gerade weil der Wasserstand etwas weiter flussaufwärts so niedrig sei. Dadurch entstünden dort, wo größere Steine auf dem Flussboden liegen, Stromschnellen. Die trifft man in diesem Bereich der Rems sonst eigentlich nicht an.

Seit Mai ist das Paddeln wieder erlaubt

Diese Stromschnellen von „ganz leicht bis richtig tief“ haben sogar für „Profi“ Norman Greiner eine kleine Herausforderung dargestellt: Man müsse gut zielen, genau nach den Steinen sehen und dann auch genügend Anlauf nehmen, um sie zu überwinden. „Ehrlicherweise sind wir aber auch ein paarmal ausgestiegen“, sagt Dominik Tangé und grinst.

Seit Mai ist die Rems wieder für die Freizeit-Paddler freigegeben, zunächst nur für Ausleiher, die mit den Booten und Boards alleine losziehen, ab Juli bieten die „Zugvögel“ auch wieder geführte Touren an ihren Ausleihstationen an der Rems an.

SUP-Boards machen viele Besucher neugierig

Dieses Vorgehen sei mit dem Naturschutz so abgesprochen, dadurch seien bis Juli nicht ganz so viele Paddler auf dem Wasser unterwegs, wenn die Wasservögel noch Jungtiere haben, erklärt Markus Ganzenmüller, der bei dem Verleih-Unternehmen angestellt ist und immer wieder auch für die Station in Endersbach zuständig ist. Dort werden nicht nur verschieden große Kajaks und Kanus verliehen, sondern auch die SUP-Boards: Auf diesen paddelt man stehend über das Wasser. Am beliebtesten seien immer noch die Boote, sagt Markus Ganzenmüller.

Oft würden Leute, die kämen, um ein Kanu auszuleihen, aber die Bretter entdecken und sich dann aus Neugierde doch für diese Variante des Wasserspaßes entscheiden. Wie viel das Kanufahren in Endersbach auf der Rems kostet, lässt sich gar nicht so einfach sagen: Das hänge ganz davon ab, wie viele Personen es seien, ob man als vierköpfige Familie zum Beispiel mit zwei Booten losziehe oder gemeinsam in einem Boot sitze.

"Zugvögel" haben inzwischen viele Stationen

Auch, wie weit man fahren möchte und ob man das Boot an der ursprünglichen Station oder einer anderen Verleihstation der Zugvögel, zum Beispiel flussabwärts in Waiblingen, abgeben möchte, spiele beim Preis eine Rolle. „Normalerweise sind das so 20 bis 30 Euro pro Person“, sagt der Mitarbeiter.

Der 30-Jährige hat als Student mit der Arbeit beim Kanuverleih angefangen, ist eigentlich durch Zufall über einen Bekannten aus dem Sportverein zu den „Zugvögeln“ gekommen. Damals sei das Unternehmen noch ganz klein gewesen: „Da gab's die Station in Bietigheim und das war's“, erinnert er sich.

Inzwischen betreiben die „Zugvögel“ eine ganze Anzahl von Verleihstationen für Kanus, Kajaks, SUP-Boards und teilweise sogar Wasserfahrräder an Enz, Neckar und Rems – und Markus Ganzenmüller arbeitet immer noch mit. Die Station in Endersbach gefällt ihm besonders gut: „Hier bietet es sich an, die S-Bahn ist gleich um die Ecke“, sagt der 30-Jährige. „Und ich persönlich finde es auch schöner, auf einem kleineren Fluss zu fahren.“

Am Wochenende Touren besser vorher anmelden

Insgesamt schätzt er seinen Job: „Die Zeit vergeht schnell beim Arbeiten und die Leute sind gut gelaunt, wenn sie kommen“, sagt der 30-Jährige. Diese gute Laune der Menschen, die Lust auf das Wasser und die Natur haben, sei in den vergangenen beiden Sommern teilweise ein bisschen durch die Pandemie und die sich ständig ändernden Regeln getrübt worden. Oft seien Leute gekommen und hätten nicht gewusst, dass sie einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen müssen.

Das sei jetzt schon wieder deutlich entspannter, findet der Kanuverleih-Mitarbeiter. Jetzt, wo es wieder wirklich sommerliche Temperaturen gibt und beim Kanuverleih keine Corona-Regeln mehr zu beachten sind, geht das Geschäft wieder richtig los. Markus Ganzenmüller empfiehlt: Wer in den kommenden Wochen und vielleicht auch noch am Wochenende eine Tour machen möchte, sollte sich nach Möglichkeit mit ein paar Tagen Vorlauf anmelden: „Ansonsten müsste man vielleicht woanders fahren.“