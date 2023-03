Nach Brand von E-Auto der Stadt Weinstadt (16.3.): Nicht das erste Mal

Gerade mal fünf Monate ist der Seat Cupra Born der Stadt Weinstadt alt, der am Donnerstagabend, 16. März 2023, gebrannt hat. „Die Stadtverwaltung Weinstadt wird zunächst auf die Polizei zugehen und die Details zu dem Vorfall in Erfahrung bringen.“, betont Claudia Leihenseder, Sprecherin der Stadt Weinstadt auf Nachfrage unserer Redaktion. Es ist der dritte Brand eines städtischen Autos in elf Jahren.

Stadtverwaltung hat sechs E-Autos

Bereits 2012 und 2017 sind nach Angaben der Pressesprecherin städtische Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Rathaus Beutelsbach ausgebrannt. 2017 und jetzt am 16. März 2023 hat mindestens jeweils ein weiteres Fahrzeug in Beutelsbach gebrannt. Insgesamt hat die Kernverwaltung der Stadt Weinstadt 15 Dienstfahrzeuge, darunter sechs E-Fahrzeuge.

Als die Feuerwehr Weinstadt am Donnerstag, 16. März 2023, zu den beiden Fahrzeugbränden in Beutelsbach gerufen wurde, stellten die Einsatzkräfte im Löschgruppenfahrzeug erst vor Ort fest, dass eines davon ein E-Auto ist. Bei Elektroautos wird bei der Brandbekämpfung anders vorgegangen, insbesondere mit Blick auf den brennenden Akku.

Im Fall von Beutelsbach war ein E-Auto der Stadt Weinstadt betroffen, das direkt beim Rathaus abgestellt war. Alarmiert wurde die Feuerwehr um 21.56 Uhr. Vor Ort konnte laut Tim Maier, dem Sprecher der Feuerwehr Weinstadt, schnell festgestellt werden, dass das E-Fahrzeug nicht eingesteckt war. Es brannte zudem nur im vorderen Bereich. „Der Bereich der Hochvoltbatterie war nicht betroffen“, betont Tim Maier. Das bedeutete letztlich, dass die Feuerwehr ähnlich vorgehen konnte wie beim Brand eines Benziners.

Wallbox stromlos gestellt

Gelöscht wurde nicht nur mit Wasser, sondern es wurde mittels einer kleinen Patrone auch ein sogenanntes Netzmittel eingesetzt, das dem Wasser beigemischt wird. Dieses verringert laut Tim Maier die Oberflächenspannung des Wassers und sorgt dafür, dass das Wasser tiefer eindringen kann. Danach wurde das Auto mittels einer Wärmebildkamera noch auf Glutnester untersucht. Genauso ging die Feuerwehr auch bei dem zweiten Fahrzeug vor, das in der Kellereistraße beim Stiftsbad stand. Beim E-Auto der Stadt Weinstadt wurde zudem noch die Wallbox stromlos geschaltet. Dies übernahm laut Tim Maier ein Elektriker der Feuerwehr Weinstadt.

Nach derzeitigem Stand geht die Polizei davon aus, dass beide Autos vorsätzlich in Brand gesteckt wurden.