Nach Chaos-Fahrt in Weinstadt: Gründe für gefährliches Fahrverhalten unklar

Ein 46-Jähriger aus Weinstadt hat am Montagmorgen, 23. Januar, zuerst sein eigenes Garagentor beim Wegfahren demoliert, dann einen im Esslinger Weg geparkten Seat beschädigt und schließlich auf der Hauptstraße bei einem Überholmanöver noch ein fahrendes Auto seitlich gerammt.

Insgesamt richtete der Weinstädter so laut Polizei an einem Morgen über 50.000 Euro Schaden an - wäre sein Fahrzeug nach dem Zusammenstoß auf der Hauptstraße nicht so schwer beschädigt gewesen, hätte er seine „Chaos-Fahrt“ wohl noch fortgesetzt.

Keine Hinweise auf Drogen, Alkohol oder sonstige Beeinträchtigungen

Der Fall wirft Fragen auf. Immerhin war der Opel-Fahrer, als er seine Fahrt antrat, sehr wohl im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, diese nahm die Polizei dem Mann am Montag direkt ab. Viele Auskünfte zu den genauen Umständen am Montagmorgen kann die Polizei auf Nachfrage nicht geben, klärt aber auf: Alkohol oder Drogen seien wohl nicht der Auslöser für das gefährliche Fahrverhalten gewesen.

Auch Hinweise auf Medikamentenbeeinflussung, einen medizinischen Notfall oder Ähnliches gebe es bisher keine. „Was den Mann zu seinem Verhalten gebracht hat, kann ich Ihnen nicht sagen“, so Polizei-Pressesprecher Robert Kauer.

Mehrere ähnliche Vorfälle im Rems-Murr-Kreis

Es ist nicht der einzige seltsame Vorfall dieser Art im Rems-Murr-Kreis: Im Dezember verursachte ein 57-Jähriger in Winnenden mehrere Unfälle, streifte einen Gartenzaun und einen Lichtmast und überfuhr ein Stoppschild, ohne anzuhalten. Als die Polizei den Fahrer stoppte, konnten die Beamten allerdings feststellen, dass er wohl unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Im August 2022 berichtete die Polizei von der Chaos-Fahrt eines 36-Jährigen auf der B 14 bei Backnang: Dieser fuhr demnach immer wieder auf Autos auf, nötigte andere Verkehrsteilnehmer mit der Lichthupe, blockierte sie beim Spurwechsel, geriet einmal in den Gegenverkehr und zeigte mehreren anderen Autofahren den ausgestreckten Mittelfinger. Doch auch in diesem Fall trafen die Polizisten den Fahrer schließlich in „berauschtem Zustand“ an.

Auf der Flucht vor der Polizei über Viadukt-Kreisel geschanzt

In Endersbach versuchte 2021 ein 28 Jahre alter Mann, der Polizei davonzufahren, nachdem eine Streife versucht hatte, ihn wegen seiner „auffälligen Fahrweise“ anzuhalten. Er schanzte mit seinem Auto über den Viadukt-Kreisverkehr (auf dem damals noch keine Skulptur stand), überschlug sich und wurde lebensgefährlich verletzt. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum lagen laut dem damaligen Polizeibericht auch dort nicht vor.

2018 streifte ein 86-Jähriger in Winnenden nachts zunächst ein geparktes Auto, setzte dann rückwärts in ein Garagentor hinein und überfuhr anschließend die Hecke des gegenüberliegenden Grundstücks - die Fahrt endete, weil das Auto dort gegen die Hauswand prallte. Auch dieser Autofahrer war laut Polizei zumindest „leicht alkoholisiert“.

Erst kürzlich sorgte außerdem ein Vorfall in der Nähe von Ludwigsburg für Aufsehen: Hier hat sich ein Falschfahrer eine Verfolgungsjagd mit 41 Streifenwagen und einem Hubschrauber geliefert - der Fahrer des stark motorisierten Sportwagens fuhr den Beamten wohl teilweise mit Tempo 300 immer wieder davon und flüchtete schließlich zu Fuß.

Wie verhält man sich bei bei einer solchen Begegnung im Straßenverkehr?

Doch wie verhält man sich als Verkehrsteilnehmer, wenn man Zeuge solcher Vorfälle wird oder sogar selbst zu Schaden kommt - so wie der 65-jährige Mercedes-Fahrer, der in Strümpfelbach die Polizei alarmiert hat, nachdem der 46-Jährige beim Überholen sein Auto gerammt hat? Grundsätzlich sei natürlich jeder Vorfall einzeln zu betrachten, so Polizei-Pressesprecher Robert Kauer: „Grundsätzlich sollte man sich als Autofahrer defensiv verhalten und wenn es möglich ist, anhalten und sofort die Polizei verständigen.“

Auch der ADAC gibt auf seiner Internetseite Tipps dazu, wie man auch in angespannten Verkehrssituationen einen kühlen Kopf behält: „Gegen schwierige Verkehrssituationen wie Stau oder aggressive Autofahrer können Sie aktiv nichts tun“, schreibt der ADAC. „Deshalb: Lassen Sie kein Gefühl von Macht- und Hilflosigkeit an sich herankommen: Durchatmen und gelassen bleiben!“ Der Schlüssel liege oft auch in der gegenseitigen Rücksichtnahme und darin, anderen Fahrern auch mal zu verzeihen, wenn sie sich falsch verhalten: „Die anderen Verkehrsteilnehmer sind keine Gegner. Jeder kann Fehler machen.“