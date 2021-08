Ein bisher unbekannter Mann begab sich am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr in einen Schnellimbiss in Großheppach und bestellte dort fünf Döner. Als der Mitarbeiter sich umdrehte, um die Bestellung zuzubereiten, öffnete der Mann laut Polizeimitteilung die Kasse und entwendete aus dieser mehrere Hundert Euro.

Bei der anschließenden Flucht wurde der Dieb laut Polizei noch kurz von einem Mitarbeiter verfolgt, aber schließlich aus den Augen verloren. Der Täter soll circa 20 bis 22 Jahre alt