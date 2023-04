Nach Kündigungen: Jugendhaus Weinstadt erweitert wieder seine Öffnungszeiten

Ein neues Gesicht und längere Öffnungszeiten: Das sind die Neuigkeiten für das Haus der Jugendarbeit in Weinstadt-Beutelsbach und für seine jungen Besucherinnen und Besucher. Das hat die Stadt Weinstadt nun mitgeteilt.

Von Dienstag, 11. April, an hat das Jugendcafé wieder montags, dienstags, donnerstags und freitags von 16 bis 21 Uhr für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen geöffnet. Möglich macht das der Einstieg von Indira Quinzona zum 1. April als pädagogische Mitarbeiterin im Haus der Jugendarbeit. Die 23-Jährige hat im vergangenen Sommer ihre praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin erfolgreich beendet und bereits in diesem März tatkräftig in Beutelsbach mit angepackt.

Stelle für die Einrichtungsleitung wird neu ausgeschrieben

Der Kidsclub, das kinderpädagogische Angebot für alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren, findet nach wie vor mittwochs von 15 bis 18 Uhr mit wöchentlich wechselndem Programm im Haus der Jugendarbeit statt. Durch den Einstieg von Indira Quinzona sei es nun möglich, sukzessive die Vielfalt des Angebots im Haus während der Öffnungszeiten wieder zu erweitern.

Auf diese Weise bekommen die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, sich in verschiedenen Bereichen auszuprobieren und neue Fähigkeiten wie vielleicht auch neue Hobbys für sich zu entdecken. Mit Indira Quinzona und Jonas Bloßfeldt als stellvertretender Einrichtungsleiter hat das Haus der Jugendarbeit nun wieder zwei Mitarbeiter, die sich um die Kinder und Jugendlichen kümmern. Die Stelle der Einrichtungsleitung ist laut Stadt weiterhin vakant und soll zeitnah erneut ausgeschrieben werden.