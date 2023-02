Nach Wasserrohrbruch: "Action"-Filiale in Weinstadt weiterhin geschlossen

Die „Action“-Filiale in Endersbach ist wegen eines Wasserschadens vorübergehend geschlossen. Das bestätigte eine Sprecherin des Einzelhandelsunternehmens am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion. Auch am Dienstag bleibt die Filiale geschlossen. Wann die Filiale in der Kalkofenstraße wieder eröffnen kann, ist noch unklar. Momentan liegen der Sprecherin keine Informationen darüber vor.

Feuerwehr Weinstadt am Sonntag im Einsatz

Wegen des Wasserschadens ist die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt am Sonntag, 26. Februar, gegen 12.26 Uhr in die Kalkofenstraße gerufen worden. In dem Gebäude sei es zu einem Wasseraustritt gekommen. „Das Wasser kam nicht von außen, sondern aus einer Wasserleitung“, sagt Feuerwehr-Sprecher Tim Maier. Infolgedessen sammelte sich das Wasser im Obergeschoss und Erdgeschoss des Gebäudes.

Der Wasseraustritt konnte gestoppt werden und das ausgetretene Wasser mit sogenannten Nasssaugern entfernt werden. Die Weinstädter Feuerwehr kontrollierte daraufhin angrenzende Bereiche. Die Einsatzkräfte waren mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten vor Ort. Insgesamt dauerte der Einsatz mehr als zwei Stunden.