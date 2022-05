Nachbarn hören Hilferufe aus Wohnung: Feuerwehr öffnet Tür in Weinstadt-Schnait

Am frühen Sonntagmorgen ist die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt zu einem Einsatz in die Weinstraße in Schnait gerufen worden. Nachbarn hatten gegen acht Uhr Hilferufe aus einer Wohnung gehört und daraufhin den Notruf gewählt, so Tim Maier, Pressesprecher der Weinstädter Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte öffneten die Tür, so dass der Rettungsdienst die Wohnung betreten konnte, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. „Die verletzte Person wurde anschließend vom Rettungsdienst betreut“, so die Wehr. Nach 45 Minuten sei der Einsatz beendet gewesen, so Tim Maier. Vor Ort waren 15 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge.

Feuerwehrsprecher: Die Türöffnung sei eine "regelmäßige Einsatzart"

Einsätze mit dem Stichwort „Türöffnung“ sind keine seltenen Fälle für die Feuerwehr in Weinstadt. Es handle sich dabei „um eine regelmäßige Einsatzart“, sagt Tim Maier. Von 50 Einsätzen seien zuletzt „12 Türöffnungen“ dabei gewesen. Die Hilfsdienste werden über Hausnotrufe oder wie beispielsweise im aktuellen Fall von Nachbarn alarmiert. „In solchen Fällen wird die Feuerwehr von der Polizei oder dem Rettungsdienst hinzugezogen“, so Maier.