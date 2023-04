"Nachfrage sehr groß": Nur noch mit Glück ins Feriencamp im SG Cube Weinstadt

Das SG Cube Weinstadt hat in den Osterferien von Dienstag, 11. April, bis Freitag, 14. April, ein Ostercamp für Kinder zwischen fünf und elf Jahren veranstaltet. Das Camp fand zum zweiten Mal statt und wird auch in Zukunft jährlich angeboten. Es wird allerdings nicht nur an Ostern, sondern auch in den Pfingst- und zweimal in den Sommerferien stattfinden.

"Die Nachfrage ist sehr groß"

„Die Nachfrage zu den Feriencamps ist sehr groß, daher sind wir auch innerhalb kürzester Zeit ausgebucht“, sagt Christina Pfeiffer, die stellvertretende Leitung des SG Cube. Das ist auch dieses Jahr der Fall: Für 2023 gibt es gerade keine freien Plätze mehr. Immer ab dem 1. Januar können Eltern ihre Kinder zu allen Feriencamps des kommenden Jahres anmelden. Es gibt maximal 30 freie Plätze. Da diese sehr schnell voll sind, gibt es eine Warteliste, falls ein paar Kinder doch nicht teilnehmen können.

Immer mehr Eltern arbeiten auch in den Ferien ganztägig, wodurch bei vielen Betreuungsmangel herrscht. „Das Cube bietet daher betreute Camps in den Ferien an, um Kindern, die nicht in den Urlaub fahren, Spaß zu bieten und auch so zu verhindern, dass sie den ganzen Tag vor dem TV sitzen“, erzählt Christina Pfeiffer. Die Betreuungszeit beginnt jeweils ab 9 Uhr und geht bis 15.30 Uhr, alternativ wird auch ein längerer Zeitraum von 8.30 Uhr bis 16 Uhr angeboten.

Sieben Betreuer kümmern sich um die Kinder

Vor Ort befinden sich sieben Betreuer, die sich um die Kinder kümmern. Für einzelne Programmpunkte werden die Kinder in altersgerechte Gruppen aufgeteilt, so dass genug Betreuer zu Verfügung stehen.

„Es gibt ein buntes Sport- und Bewegungsangebot“, sagt die stellvertretende Leiterin. Unter anderem gibt es verschiedene Teamspiele, Staffelspiele, Turnangebote und Ballspiele. Diese finden an unterschiedlichen Standorten statt, wie zum Beispiel in der Bewegungslandschaft des Cube, im Stadion oder in den örtlichen Sporthallen.

Auch in den kommenden Pfingst- und Sommerferien werden die Programmpunkte kaum von denen des Ostercamps abweichen. Das Wetter wird wärmere Temperaturen aufweisen, wodurch viele Programmpunkte im Freien stattfinden und zusätzlich noch Wasserspiele angeboten werden können.

Camp kostet 100 Euro pro Kind

„Es gibt in jeden Ferien Sportcamps, wo der Fokus auf keinen bestimmten Schwerpunkten wie zum Beispiel Turnen oder Tanzen gelegt wird, sondern jedes Mal ein vielfältiges Angebot vor liegt“, sagt Christina Pfeiffer.

Die Preise für das Ostercamp betragen für vier Tage 100 Euro pro Kind, falls eine verlängerte Betreuungszeit benötigt wird, kommen 10 Euro pro Tag dazu. Über alle weiteren Details werden die Eltern vorab von dem SG Team per Mail informiert.