Ein kostenloser Ferienkurs für Weinstädter Grundschulkinder: Das ist die Idee von Katrin Zimmermann. Mit Spaß und Lernen sollen die Kinder so wieder den Anschluss an den Schulstoff finden.

Nicht nur Gastronomen und Pflegeheimbewohner leiden in der Pandemie, sondern auch die Jüngsten der Gesellschaft, meint die 50-jährige Beutelsbacherin. Die erschwerten Lernbedingungen zu Hause würden die Kinder in ihrer Entwicklung gefährden. Die hauptberufliche Integrationskraft bietet deshalb in