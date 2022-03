Neben dem Haus steht noch der Baukran, in der Küche zeigt die ehemalige Pächterin Traute Dorer, wo alles steht – am Sonntag erst hat sich das Ehepaar Dorer feierlich aus der Gaststätte verabschiedet, nur drei Tage später haben Lubica und Andreas Schulz das Kommando übernommen.

Das Strümpfelbacher Ehepaar hat bis vor kurzem die Biomärkte Fischermühle in Endersbach und Fellbach und einen Biomarkt in Backnang betrieben. In allen drei Märkten hat die künftige Küchenchefin Lubica Schulz