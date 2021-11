Mehr als drei Jahrzehnte lang haben Karle Maier und etwas später seine Frau Gee das Freibad in Strümpfelbach mit ihrer Thai-Küche geprägt. Diese Ära ist jetzt vorbei – ab kommenden Sommer hält die schwäbische Küche Einzug in den Kiosk. Das erfahrene Gastronomen-Ehepaar Andrea (53) und Frank Ellinger (55) von der Weinstube Burg in Fellbach übernimmt dann die Bewirtung der Badegäste.

Aktuell ist der Kiosk im Strümpfelbacher Freibad komplett leer geräumt, in den kommenden Wochen wird