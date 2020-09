„Wir in Strümpfelbach sind es gewohnt, zusammenzustehen, wenn Not am Mann ist“, erklärt Wengerter Sven Mödinger am Donnerstagabend im Vereinsheim des Musikvereins Strümpfelbach bei der Abschlussbesprechung zu der musikalischen Weinwanderung am Sonntag, 27. September, die unter dem Motto „Wein.Gut.Musik“ steht.

Wengerter Sven Mödinger will helfen

Er selbst sei nicht Mitglied des Musikvereins, erzählte Wengerter Sven Mödinger, aber zwei seiner Kinder würden in der Jugendkapelle