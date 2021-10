Immer mehr Wein-Automaten – oder: Vinomaten – gehen im Remstal in Betrieb. Die Idee: Wanderer und Spaziergänger sollen rund um die Uhr an die Erzeugnisse der Kulturlandschaft gelangen, die sie hier erleben. Der Marketingverein Remstal-Tourismus geht jetzt in die Vinomaten-Offensive: Bis Jahresende werden voraussichtlich acht Weingüter vollautomatische Genuss-Stationen installiert haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Weingut Klopfer in Großheppach ist jetzt der erste