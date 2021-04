An diesem Mittwoch (21.4.) eröffnet im Foyer der Beutelsbacher Halle ein neues Corona-Schnelltest-Zentrum. Organisiert hat es der Apotheker Jürgen Frasch, der in Beutelsbach die Rathaus-Apotheke und in Großheppach die Schloss-Apotheke betreibt. Fürs Erste kann man sich hier an vier Wochentagen auf das Coronavirus testen lassen: montags, mittwochs, freitags, samstags. Ähnlich wie sein Kollege Tobias Grübel in Endersbach will Jürgen Frasch die Kapazitäten bei entsprechender Nachfrage