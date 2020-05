Gottesdienste sind von Sonntag, 10. Mai, an wieder mit Publikum möglich – aber mit Auflagen. Michael Schneider, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Endersbach, hat sich gefragt, ob er wirklich im Kirchengebäude mit Masken und Abstand mit 18 Leuten Gottesdienst feiern will. Die Antwort von ihm und seinem Kirchengemeinderat lautet: „Wir wollen es so nicht.“ Darum hat er mit seiner Gemeinde eine neue Idee entwickelt: ein Gottesdienst im Freien mit der sogenannten Traktorkirche. Hie