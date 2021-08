Siegfried Emmann wollte am Freitag, 6. August, gegen Mittag einen Brief in den Briefkasten an der Ecke Kaiserstraße/Poststraße in Beutelsbach einwerfen – dabei bemerkte er, dass dieser so voll war, dass die Briefe herausquollen. So ein großer Briefkasten der Post kann nach seiner Einschätzung unmöglich an einem Tag voll werden. Dazu kommt, dass der Beutelsbacher Ende Juli einen Brief mit einem Arztrezept an eine Apotheke schickte und diesen in genau denselben Briefkasten geworfen hatte.