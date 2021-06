21 907 Menschen unterstützen die Petition der Weinstädter Mutter Luisa Herrling gegen eine Maskenpflicht im Unterricht an Grundschulen in Baden-Württemberg. Das lässt sich auf der Plattform Openpetition nachlesen. Demnach ist die Petition bereits am 20. Mai offiziell beim Landtag in Stuttgart eingereicht worden.

Die Petition hatte Luisa Herrling, deren zwei Kinder an der Silcherschule in Endersbach unterrichtet werden, eingereicht, kurz nachdem im März die Maskenpflicht an