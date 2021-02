Eine dramatische Rettungsaktion mit glücklichem Ende hat sich am Mittwochnachmittag auf einem Feld bei Großheppach abgespielt. Ein Hund hatte sich in ein Abwasserrohr in der Verlängerung der Pfahlbühlstraße verlaufen und war steckengeblieben – das Frauchen wählte in ihrer Not die 112.

Der Notruf ging um 13.34 Uhr bei der Feuerwehr ein, Stichwort: Tier in Not. Als die Freiwillige Feuerwehr der Abteilung Großheppach mit elf Personen am Einsatzort ankam, steckte das arme Tier ungefähr in