Zwei Shisha-Bars gibt es in der Endersbacher Ortsmitte, die Fuqa-Lounge und die Velvet-Lounge. Erst seit dieser Woche ist das Kerngeschäft der Lokale, die Wasserpfeife am Tisch, wieder erlaubt. Zumindest theoretisch. Denn drinnen gilt – wie auch in Kneipen – noch immer strenges Rauchverbot. Doch auch im Außenbereich dürfen die Pfeifen nicht ohne Einschränkungen gereicht werden. Die Fuqa macht erst gar nicht auf.

Vor der Velvet-Lounge wird geraucht, die Fuqa-Lounge bleibt