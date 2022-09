Reaktion auf Corona: Jazzclub aus Weinstadt baut neue Lüftung in Jazzkeller ein

Wenn bei Konzerten im Jazzkeller des Jazzclubs Armer Konrad in Beutelsbach früher ruhige Stücke gespielt wurden, war die alte Lüftung oft zu hören. So gesehen ist die neue Anlage, welche die Mitglieder des Jazzclubs jüngst eingebaut haben, nicht nur mit Blick auf Corona eine Verbesserung. „Sie ist wirklich leiser“, sagt der Vorsitzende Hartmut Lenz. Dass sie auch funktioniert, zeigte sich laut dem Jazzclub bei der Weinstädter Nacht der Keller und der Jahreshauptversammlung des rund 470 Mitglieder starken Vereins.

Ein Ingenieurbüro hat den Verein beraten

Die neue Anlage hat einen Sensor für die Temperatur und für den CO2-Gehalt in der Raumluft. Sie sorgt laut Hartmut Lenz automatisch dafür, dass immer genug Frischluft von außen genutzt wird. Im Gegensatz zur alten Lüftung gibt es jetzt auch keine Stelle mehr im Raum, wo ein kalter Luftzug die Konzertbesucher stört. Im August haben sechs Ehrenamtliche des Vereins die Lüftung eingebaut – und bis auf die Elektrik haben sie alles selbst gestemmt. Bei der Planung erhielt der Jazzclub Beratung von einem Ingenieurbüro, aber letztlich konnte der Verein durch seine Eigenleistung einiges sparen.

Nur die Hälfte der Tickets wird online verkauft

Platz ist bei den Konzerten im Jazzkeller für bis zu 50 Leute. Im Moment gibt es keine großen Corona-Auflagen, aber Hartmut Lenz und der Zweite Vorsitzende Luz Weber haben bei ihrer Planung des Konzertprogramms vom September bis Dezember 2022 mitbedacht, dass es in der Landespolitik auch wieder zu strengeren Vorgaben kommen kann. Deshalb werden derzeit pro Konzert nur etwa 24 Tickets online verkauft. Das entspricht etwa der Hälfte der Sitzplatzkapazität. Die weiteren Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich. Falls also wegen Corona wieder weniger Leute in ein Konzert kommen dürfen als derzeit, müsste der Jazzclub nicht den Verkauf von Tickets rückabwickeln – was dem Verein viel Arbeit spart. „Wir hoffen alle natürlich, dass dieses blöde Virus uns nicht einholt“, sagt Luz Weber. Dennoch ist es für den Verein wichtig, das Risiko zu minimieren.

Einige Konzerte, bei denen der Jazzclub Armer Konrad bereits bei der Planung mit einer erhöhten Nachfrage rechnet, werden von Beginn am im größeren Stiftskeller geplant. Wenn sich im Vorverkauf zeigt, dass die Nachfrage nach einem Konzert unerwartet hoch ist, dann hat der Jazzclub auch zu diesem Zeitpunkt noch die Möglichkeit, in den benachbarten Stiftskeller auszuweichen, sofern dieser frei ist. Ein paar Mal im Jahr ist das für den Verein kostenlos, was laut Hartmut Lenz noch an einem alten Mietvertrag liegt, den seinerzeit der damalige Oberbürgermeister Jürgen Hofer vor mehr als 30 Jahren für die Stadt unterschrieben hat. Für die Nutzung des Jazzkellers zahlt der Verein natürlich Miete.

Auch der benachbarte Stiftskeller hat eine neue Lüftung bekommen

In den Stiftskeller selbst wurde übrigens auch eine neue Lüftung eingebaut. Die alte Anlage war schließlich 35 Jahre alt und genügte in Corona-Zeiten nicht mehr den Anforderungen. Auch die Lichtanlage wurde in dem Zug erneuert. Letzteres war mit Blick auf die Konzerte auch im Interesse des Jazzclubs. Der Verein verzichtete deshalb laut Hartmut Lenz 2021 auf den städtischen Zuschuss. „Somit ist es eine Win-Win-Situation“, sagt Hartmut Lenz.

Was die Zukunft von Streaming-Formaten angeht, ist der Jazzclub Armer Konrad grundsätzlich aufgeschlossen. Für einen niedrigen fünfstelligen Betrag hat er eine Anlage gekauft, die in Zeiten der Corona-Pandemie auch schon öfter zum Einsatz kam. Über den Jazzverband gibt es bereits eine digitale Plattform, auf der auch Konzerte des Jazzclubs Armer Konrad abgerufen werden können. Hartmut Lenz und Luz Weber können sich vorstellen, bei ausverkauften Konzerten des Jazzclubs auch Live-Streaming anzubieten – quasi als Trostpflaster für alle, die keine Karten mehr bekommen haben. Des Weiteren könnte es der Jazzclub auf Nachfrage von Künstlern auch ermöglichen, mit der Anlage ein Konzert aufzuzeichnen. „Wenn eine Band einen Mitschnitt wollte, müsste man halt miteinander reden“, sagt Luz Weber.

Hier folgt nun ein Überblick über die Konzerte im September und Oktober, die alle um 20.30 Uhr beginnen:

Donnerstag, 29. September 2022: JMO, CD-Präsentation „Dandoula Tala“, Jazzkeller.

Freitag, 30. September 2022: Sean Della Croce & Judith Beckedorf, The Other Side – Album-Release-Tour, Jazzkeller.

Donnerstag, 6. Oktober 2022: Neuhaus meets Hesse/Bauser/Mudrack Hammond, Groove-Jazz, Jazzkeller.

Donnerstag, 13. Oktober 2022: Nice Brazil & Group, CD-Release „Minhas Raizes", Jazzkeller.

Freitag, 14. Oktober 2022: Black Cat Bone, Bluesrock, Stiftskeller.

Donnerstag, 20. Oktober 2022: Johannes Müller – Jazzmile, Jazzkeller.

Freitag, 21. Oktober 2022: John Law's Re-Creations – Jazz aus Großbritannien, Jazzkeller.

Donnerstag, 27. Oktober: Dirk Blümlein Terzett, Jazzkeller.

Freitag, 28. Oktober: Opportunity – „erlesene Songs unerhört interpretiert!", Stiftskeller.

Einen Überblick über alle Konzerte bis Ende 2022 gibt es auf der Internetseite des Vereins. Fürs Frühjahr 2023 laufen beim Jazzclub ebenfalls schon die Vorbereitungen. „Ein ganzes Jahr Vorlauf habe ich ungefähr bei der Planung“, sagt Luz Weber.

Jazzclub verändert bei den Eintrittspreisen für seine Konzerte nichts

Noch bis Ende 2022 können Besucher im Jazzkeller in der Stiftstraße 32 in Beutelsbach Kunstwerke von Christoph Neuhaus betrachten, der 2021 den Jazz-Preis des Landes gewonnen hat. Es handelt sich um sechs Linolschnitte, eine grafische Technik, die dem Holzschnitt gleicht. Und noch eine gute Nachricht zum Schluss für alle Besucher: Trotz der allgemein gestiegenen Preise wird der Jazzclub das Eintrittsgeld für seine Konzerte weiter nicht erhöhen.