Reinhold-Nägele-Realschule Weinstadt wird 50: Ehemalige Lehrer erzählen

Eine geschmückte Vitrine kündigt den besonderen Festanlass an, eine Chronik in mehreren großen Rahmen mit Bildern von besonderen Highlights in knapp 51 Jahren Reinhold-Nägele-Realschule schmückt bereits den Flur im Erdgeschoss.

Am Freitag, 22. Juli, um 15.30 Uhr ist es so weit: Die langersehnte Fete steigt. Als Erstes gibt es laut Schulleiterin Stefanie Böhringer einen großen Geburtstagskuchen für die ganze Schülerschaft und ein besonderes Überraschungsgeschenk. Dann folgt ein Teil mit Spielen und schließlich eine Ansprache aller ehemaligen Schulleiter.

Eine Überraschung für die Schüler

„Wir feiern einen klassischen Geburtstag“, freut sich Rektorin Stefanie Böhringer. Für das besondere Fest hat sie eine Reihe von ehemaligen Lehrkräften aktivieren können, die die Arbeit am Rückblick übernommen haben und sogar eine Art kleines Museum anlässlich des 50. Jubiläums einrichten werden. Auf die Schüler warten außerdem Mitmach-Angebote wie ein Gruselzimmer, Bobbycar-Wettrennen oder eine Kinderdisco. Nach der Ansprache der ehemaligen Schulleiter um 18.45 Uhr und einem kleinen Bühnenprogramm, bei dem auch der Stimmbildungschor des benachbarten Remstal-Gymnasiums ein Ständchen darbieten wird, ist ein gemütliches Zusammensitzen bis ungefähr 21 Uhr geplant.

Bis dahin gibt es am Mittwochvormittag aber noch einiges vorzubereiten. Da hilft es, dass die Schüler bei den extremen Temperaturen Hitzefrei bekommen haben – das Dekorationsteam hat freie Bahn. Die beiden ehemaligen Lehrkräfte Doris Maag und Monika Braun, beide haben knapp 40 Jahre lang an der Reinhold-Nägele-Realschule unterrichtet, haben hierbei das Steuer übernommen.

Erinnerungen an "radikale Zeiten"

„Wir haben Schwierigkeiten, Magnettafeln zu bekommen“, vermeldet Doris Maag. Stefanie Böhringer kann sie beruhigen: Zusätzliche Magnettafeln werden von der Erich-Kästner-Schule ausgeliehen. Um für etwas ursprünglichen Flair zu sorgen, hat Doris Maag außerdem ein Kleid aus den 80er Jahren mitgebracht. Während sie und Monika Braun damit eine Schaufenster-Puppe einkleiden, betrachtet Werner Lenhart schmunzelnd ein altes Schwarz-Weiß-Foto auf der Allerersten der Chronik-Tafeln.

Hier ist unter der Jahreszahl 1971 eine Gruppe Schüler zu sehen, in deren Mitte ein junger, bärtiger Mann mit Krawatte in die Kamera lacht. Sein Professor habe ihm damals noch gesagt, der Bart müsse ab, erinnert sich der ehemalige und allererste Konrektor der Schule. „Das waren radikale Zeiten.“ Der Konvention, für das Foto eine Krawatte zu tragen, habe er sich dann aber doch gebeugt.

Sie haben die Schule geprägt

Wie seine ehemaligen Kolleginnen ist auch er dem Aufruf der Schule an ehemalige Lehrkräfte gefolgt, für die Vorbereitungen der Jubiläumsfeier noch einmal an die Schule zurückzukommen. Auch Heino Andres, seines Zeichens der erste Computer- und Technikspezialist der Schule, der bis heute noch regelmäßig vor Ort mitmischt, ist gekommen.

Man merkt den ehemaligen Lehrkräften an, wie stolz sie auf „ihre“ Schule sind. Eine Institution, die sie alle in ihren ersten Jahren mitgeformt haben. Eine junge Schule mit jungen Lehrkräften sei das damals in den Siebzigern gewesen, erinnert sich Werner Lenhart. Und der allererste Schulleiter habe den Lehrern viel Freiheit gegeben und sie ermutigt, neue Konzepte auszuprobieren.

So viele Schüler, dass es "Klasse F" gab

Die Schule ist schnell gewachsen nach ihrer Gründung. Teilweise habe es fünf Züge gegeben, erinnert sich Doris Maag. Werner Lenhart erinnert sich sogar, einmal eine „Klasse F“ unterrichtet zu haben. „Und dann kam der Pille-Knick“ – und die Schülerzahlen gingen wieder etwas zurück. Eine weitere Besonderheit: Die Reinhold-Nägele-Realschule sei die erste Schule im Kreis gewesen, die im Internet war, berichtet Heino Andres. Nämlich schon im Jahr 1996. „Mit einer Diskette mussten wir uns begnügen“, erinnert sich der Lehrer.

Alle kehren sie gerne zurück an ihre ehemalige Wirkungsstätte. „Wir waren mit der Schule verheiratet“, sagt Monika Braun. Da gehört es sich nur, dem einstigen Partner auch einen gebührend schönen Geburtstag zu bescheren.