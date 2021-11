Das Flachdach ist wieder dicht, die neuen Kabel sind verlegt und die neue Akustikdecke lässt die Räume heller und ruhiger erscheinen: Das sind nur einige Neuerungen im sogenannten N2-Bau des Remstal-Gymnasiums (RGW). Die Stadt Weinstadt hat das in die Jahre gekommene Gebäude seit Juli 2019 umfassend saniert und dafür 1,1 Millionen Euro in die Hand genommen. „Die Bildung unserer Kinder in Weinstadt liegt uns am Herzen. Dass diese gut gelingt, dafür ist auch eine gute Umgebung mit moderner