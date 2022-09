Remstalkellerei in Weinstadt: Feuerwehr befreit 20 Menschen aus Aufzug

Eine Gruppe von 20 Besuchern der „Nacht der Keller“ in Weinstadt musste am Samstagabend von der Feuerwehr aus einem Aufzug befreit werden. Sie steckten im Fahrstuhl des Gebäudes der Remstalkellerei in Beutelsbach fest.

Die Feuerwehr musste mit einem Brechwerkzeug eingreifen

Dort hatte die Remstalkellerei zur Party im Holzfasskeller geladen. Der Aufzug war laut Einsatzbericht der Feuerwehr etwa 30 Zentimeter angefahren, stoppte dann abrupt und ließ sich nicht mehr bedienen.

Die Einsatzkräfte nahmen zunächst durch ein Sichtfenster in der Tür Kontakt zu den eingeschlossenen Personen auf, um sicherzustellen, dass alle wohlauf sind.

Mittels Brechwerkzeug wurde dann eine Leiste an der Aufzugtür angehoben, wodurch sich der Aufzug wieder selbstständig in Bewegung setzte und nach kurzer Fahrt alle unverletzt aussteigen konnten.