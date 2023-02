Respekt lernen: Erich-Kästner-Schule Weinstadt arbeitet mit Theaterpädagogin

Ende Januar erhielt die erste der drei siebten Klassen der Erich-Kästner-Schule (EKS) Besuch von der Theaterpädagogin Nadja Knott vom ZSL Schwäbisch Gmünd. Wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt, leitete sie in der 7 b einen fünfstündigen Theater-Workshop zum Thema „Respekt“.

Schüler müssen aufeinander achten

Zu Beginn standen dabei diverse Warm-up-Spiele auf dem Plan, bei denen die Stärkung der Klassengemeinschaft und das Entdecken individueller Stärken und Schwächen im Fokus standen. Beispielsweise versuchten die Schüler, in Teams ihre gegenseitigen Spiegelbilder zu sein und die Bewegungen des anderen nachzuahmen. „Mit Ruhe und Achtsamkeit gelang es ihnen, sich auf den anderen einzulassen und die Übung zu bewältigen“, so die Schule.

Theaterspielen bedeute auch, ein Bewusstsein für die Aussagekraft des eigenen Körpers zu entwickeln und individuelle Ausdrucksformen der Mimik, Gestik und Sprache zu finden. Gefühle und Stimmungen körperlich bewusst ausdrücken zu üben, sei für viele Schüler eine neue Erfahrung gewesen.

Weitere Workshops sollen folgen

Bei der gemeinsamen Theaterarbeit war es demnach wichtig, sich gegenseitig zu respektieren und sich als Teil einer Gemeinschaft zu begreifen: „Diese Erfahrung sammelte die Klasse während der Aufgabe, alltägliche Situationen in Rollenspielen darzustellen, in denen Menschen respektlos miteinander umgehen und diese anschließend so abzuändern, wie sie sich den Umgang miteinander eigentlich wünschen würden - achtsam und respektvoll.“

Die Schule dankt der Theaterpädagogin, die Klasse habe sich so von einer ganz anderen Seite kennenlernen dürfen: „Die EKS freut sich sehr auf die nächsten beiden Theater-Workshops, die in Kürze an der Schule stattfinden werden.“