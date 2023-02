Ritter Leichtmetallguss aus Strümpfelbach sucht nach Insolvenz neuen Eigentümer

Ein gutes halbes Jahr ist es her, dass die Firma Ritter Leichtmetallguss den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt hat. Das Strümpfelbacher Traditionsunternehmen ist in Weinstadt ein wichtiger Arbeitgeber, im Juli 2022 waren immerhin 220 Mitarbeiter dort beschäftigt.

Wie die Geschäftsführung damals bekanntgab, ist das Unternehmen trotz gut gefüllter Auftragsbücher in die Miese geraten und musste dringend einen Sanierungsplan erarbeiten, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Doch wie ging es seitdem weiter?

Produktion läuft, keine Mitarbeiter entlassen

Eine gute Nachricht gibt es schon mal: Der Betrieb in Strümpfelbach laufe nach wie vor „in voller Mannstärke“, informiert Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger, der als Sanierungsspezialist als Generalbevollmächtigter für das Insolvenzverfahren von Ritter zuständig ist. Mitarbeiter mussten bisher also keine entlassen werden.

Nach wie vor sei es ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, so Mucha. Dabei bleibt die unternehmerische Verantwortung in den Händen der Geschäftsführung - anders als bei einem regulären Insolvenzverfahren. Generalbevollmächtigter und Sanierungsexperte Martin Mucha und Sachwalter Tibor Braun von der Kanzlei IBK Illig Braun Kirschnek begleiten den Prozess.

Sanierung von Ritter Leichtmetallguss ist in vollem Gange

Die Eigenverwaltung im Falle einer Insolvenz räumt Unternehmen mehr Handlungsspielraum ein und ist nur dann möglich, wenn Firmen bei wirtschaftlichen Problemen frühzeitig reagieren. Auf die Strümpfelbacher Firma trifft das zu.

Nach wie vor seien er und die Geschäftsführung damit beschäftigt, das Sanierungskonzept zu erstellen und umzusetzen, so der Generalbevollmächtigte. Doch es gibt noch eine große Veränderung, die für die Firma Ritter in naher Zukunft anstehen wird: „Wir suchen nach einem neuen Eigentümer“, verrät Martin Mucha.

Richard-Ritter-Stiftung kann nicht so viel investieren

Bisher sei der hauptsächliche Gesellschafter der GmbH die Richard-Ritter-Stiftung gewesen. Eine Stiftung habe aber schlicht nicht die Mittel, die jetzt nötigen Investitionen zu tätigen, so der Sanierungsexperte: „Wir haben hier schon das ein oder andere, was man noch tun muss.“

Er ist aber zuversichtlich, dass sich in der nahen Zukunft ein geeigneter neuer Eigentümer und damit auch neuer Investor für Ritter Leichtmetallguss finden werde. Dazu befinde man sich im Moment in guten Gesprächen mit mehreren Interessenten, so Martin Mucha.

Steigende Energiepreise: Kunden unterstützen Ritter

An Aufträgen mangelt es dem Strümpfelbacher Unternehmen nach wie vor nicht: Die Auftragsbücher seien auch dieses Jahr wieder gut gefüllt, „alle Kunden sind weiterhin an Bord und unterstützen uns auch“. Auf verständnisvolle Kunden ist Ritter gerade aber auch angewiesen: Waren doch Einschränkungen in den Lieferketten und stark gestiegene Energiepreise im Juli 2022 Grund für den Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gewesen.

Gerade bei den Energiepreisen hat sich die Situation zum Jahresende 2022 hin ja noch deutlich verschärft. Die gestiegenen Energiepreise seien durchaus eine Herausforderung, bestätigt der Generalbevollmächtigte: „Eine Gießerei ist sehr energieintensiv.“ Doch auch hier habe das Unternehmen viel finanzielle Unterstützung durch den treuen Kundenstamm erlebt, der auch bereit sei, die gestiegenen Preise weiterhin zu bezahlen.

Ritter seit den 1960ern stetig gewachsen

Die Strümpfelbacher Firma stellt Bauteile aus Aluminium her, in einem Druckgussverfahren. Gegründet wurde das Unternehmen 1957 von Richard und Heinrich Ritter als „Ritter Leichtmetallguss KG“, 1980 erfolgte der Formwechsel zur GmbH.

Seitdem ist das Unternehmen immer weiter gewachsen, 2015 wurde als zweiter Standort die „Ritter-Alb GmbH & Co. KG“ mit Sitz in Westerheim gegründet, ein Jahr später startete auch dort die Produktion. Ritter Leichtmetallguss produziert Gussteile für unterschiedliche Industriezweige und Anwendungsgebiete.

Aluminium-Gussteile für Automobilindustrie und Medizintechnik

Ein wichtiger Auftraggeber ist die Automobilindustrie: Hierfür werden zum Beispiel Pumpen-, Thermostat- und Wärmetauschergehäuse, Bauteile im Abgasstrang und Aggregate- und Motorträger hergestellt. Doch auch im medizinischen Sektor kommen Bauteile der Strümpfelbacher Firma zum Einsatz: zum Beispiel Produkte für Dental-Behandlungsstühle und für Behältersysteme für die Röntgendiagnostik und Computertomografie.

Die Richard-Ritter-Stiftung wurde 2009 von Isolde Ritter, Frau des Ritter-Gründers, initiiert. Seitdem hat die Stiftung einen sechsstelligen Betrag in die Jugend und Altenhilfe in Weinstadt investiert, zum Beispiel in Spielgeräte für die Grundschule Strümpfelbach, Zuwendungen fürs Kidsclubmobil oder den Bewegungsparcours des Seniorenrats.