Rostbraten, Action, eigene Bar: Feuerwehrfest Großheppach vom 15. bis 17. April

Am kommenden Wochenende lassen es die Großheppacher ordentlich krachen: So zumindest haben es sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr vorgenommen. Und dafür laden sie wieder einmal zu ihrem traditionellen Feuerwehrfest ein, mit dem die diesjährige Festsaison zünftig eröffnet werden soll.

Los gehen wird es am Samstag, 15. April, mit einer spektakulär angelegten Schauübung, an der die Abteilung Endersbach eine Technische Hilfeleistung einschließlich Menschenrettung simulieren möchte. Um 20 Uhr öffnet dann die Bar und „Kiss Loraine“ sorgt für die passende Feierstimmung. Am Sonntag startet der Festbetrieb dann um 11 Uhr, ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen sowie Mitmachangebote - die Kleinen lädt die Jugendfeuerwehr zu Spiel und Spannung, und für die Großen gibt es ein Feuerlöschtraining.

Als besonderes Highlight lockt dann um 20.15 das Public Viewing des ARD Tatorts. Zum Ausklang am Montag gibt es am 18 Uhr Rostbraten, um 20 Uhr öffnete noch einmal die Bar. „Wir freuen uns riesig auf das Fest und die Besucher“ versicherte Kommandant Böhringer. Nachdem man sich schon seit Jahresanfang darauf vorbereite, sei man davon überzeugt, dass es für alle ein Riesenerfolg werde. Und selbstverständlich, versicherte er, sei auch die drei Festtage über die volle Einsatzbereitschaft der Großheppacher Wehr sichergestellt. „Mehr noch“, betonte er, „wenn wir sowieso alle im Gerätehaus beisammen sind und für den Festbetrieb im Einsatz sind, dann wären bei einer Alarmierung im Ernstfall alle Aktive sofort verfügbar.“

Wegen Corona gab es drei Jahre lang kein Feuerwehrfest

Sehr gern knüpfe man mit diesem Fest an eine gute Tradition an, mit der von den Floriansjüngern in der Vergangenheit ein Beitrag zur lebendigen Ortskultur und zur Pflege des sozialen Miteinanders geleistet wurde, betonte Abteilungskommandant Heiko Böhringer bei der Vorstellung des dreitägigen Programms. Das Großheppacher Feuerwehrfest selber werde üblicherweise alle zwei Jahre gefeiert. Das letzte Mal sei es 2019 über die Bühne gegangen, zum 150. Jubiläum der Abteilung. Danach habe die Coronapandemie den Turnus jäh unterbrochen.

Zum Neustart habe sich der 15-köpfige Festausschuss intensiv Gedanken gemacht, versicherte dessen Leiter, der stellvertretende Abteilungskommandant Marcus Dittel. Man habe auch die Mannschaft zu dem Projekt befragt, um ein Stimmungsbild hinsichtlich Dauer, Zielsetzung und Gestaltung der Veranstaltung zu gewinnen. Dabei sei man sich einig gewesen, dass die gemeinsame Vorbereitung und Organisation, in die von der Jugendfeuerwehr bis zur Altersabteilung alle Kameraden und Kameradinnen eingebunden seien, ein wichtiger Beitrag zur Kameradschaftspflege und Teambildung darstelle.

Feuerwehr gibt Einblick in die Arbeit und die Aufgaben

Dieser Beitrag reiche sogar weit über die Abteilung Großheppach hinaus: Die gesamte Weinstädter Feuerwehr verstehe sich schließlich als eine Gemeinschaft und stehe geschlossen zusammen, nicht nur beim Einsatz, sondern auch wenn es um Geselligkeit gehe. Tim Maier wiederum, in der Freiwilligen Feuerwehr Weinstadt für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, verwies auf die Möglichkeit, im Rahmen eines solchen Festes die Bindung der Bevölkerung zu ihrer Wehr einmal mehr zu stärken. Die Menschen sollen die Gelegenheit bekommen, die Feuerwehr und deren Mitglieder im Gerätehaus zu besuchen.

Die Wehr selber will bei dieser Gelegenheit einen Einblick in ihre vielfältigen Aufgaben und ihre Leistungsfähigkeit geben. Zudem sei es eine gute Gelegenheit, Öffentlichkeitsarbeit für das Ehrenamt Feuerwehr zu betreiben und damit unter Umständen auch neue Mitglieder zu werben, nicht nur für die Jugendfeuerwehr, auch Quereinsteiger seien herzlich willkommen. „Wir sind eine bunte Truppe“, ergänzte Abteilungskommandant Böhringer, „in der Kameradschaft großgeschrieben wird und auf jedermann und jede Frau ein Platz und eine Aufgabe wartet!“

Natürlich stellten die erhofften Gewinne, die man mit dem Fest erzielen könne, auch einen willkommenen Zuschuss für die kameradschaftlichen Aktivitäten dar, ergänzte der Co-Leiter des Festausschusses Florian Bauer. Im Mittelpunkt des Festes stehen allerdings das Zusammenkommen und gemeinsame Feiern, betonte Bauer.