Scheunenbrand in Weinstadt: 18-Jähriger wird vor Gericht freigesprochen

Wegen Brandstiftung musste sich jüngst ein 18-Jähriger vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Waiblingen verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, eine Scheune im Außenbereich von Weinstadt zwischen Strümpfelbach und Endersbach am Samstag, 6. Februar 2021, gegen 5 Uhr morgens angezündet zu haben. Der Schaden an der Scheune selbst betrug laut der Eigentümerin knapp 23.000 Euro. Mitverhandelt wurde zudem noch eine Sachbeschädigung am Bahnhof in Endersbach am 1. Mai 2021.

Spaziergängerin mit Hund entdeckt Feuer als Erste – hat aber kein Handy dabei

Dass der Brand der Scheune überhaupt bemerkt wurde, ist einer Frau zu verdanken, die an jenem Februarmorgen mit ihrem Hund spazieren ging. Sie hatte allerdings ihr Handy nicht dabei, weshalb sie erst mal nach Hause gehen musste, um die Feuerwehr anrufen zu können. Somit verzögerte sich die Alarmierung um rund eine halbe Stunde, weshalb der Brand schon weit fortgeschritten war, als die Feuerwehr schließlich eintraf. Die Frau selbst konnte als Zeugin indes keine Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen. Sie sagte aus, auch wegen der Witterungsverhältnisse niemand gesehen zu haben.

Benzin über Reifen gekippt

Bei den Ermittlungen der Polizei kam schließlich heraus, dass jemand vor dem Brand in die besagte Scheune eingedrungen ist und auch drum herum in andere Scheunen. Dabei wurden vor die Scheune, die schließlich in Brand gesetzt wurde, Reifen geschleppt und zwei Kanister Benzin. Über die Reifen wurde dann Benzin gekippt. Klar ist für die Ermittler, dass der Täter aus einer Gruppe von jungen Leuten stammen muss, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe den 18. Geburtstag eines Mitglieds der Gruppe gefeiert hat. Dies war nach den damaligen Kontaktbeschränkungen während des Lockdowns auch ein klarer Verstoß gegen die geltende Corona-Verordnung, allerdings war dies nicht Gegenstand der Verhandlung am Jugendschöffengericht.

Die Polizei verdächtigte zunächst ein anderes Mitglied der Gruppe als den später Angeklagten. Grund dafür war eine Zigarettenkippe, die am Boden gefunden wurde und deren DNA-Spuren auf den jungen Mann hinwiesen. Sein Handy wurde daraufhin beschlagnahmt, doch letztlich kam es zu keiner Anklage. Der junge Mann hatte dann doch noch ein Alibi: Er konnte nachweisen, dass er ab 3 Uhr morgens zu Hause war. Die Spur führte dann aufgrund der Aussage eines weiteren Besuchers des Geburtstags zu dem 18-jährigen Angeklagten. Ein paar Tage später revidierte der Zeuge allerdings bei der Polizei wieder seine Aussage – und berief sich darauf, dass er nur vorgehabt habe, den ursprünglich Beschuldigten, der letztlich dann ein Alibi hatte, zu entlasten.

Polizei überprüfte alle Handys, die am Tatort zur Tatzeit eingeloggt waren

Eine Funkzellenabfrage der Polizei entlastete letztlich den 18-Jährigen. Dabei wurde überprüft, welche Handys am Tatort zur Tatzeit eingeloggt waren. Es zeigte sich, dass das Smartphone des Angeklagten nicht dazuzählte. Das muss nicht bedeuten, dass er nicht dort gewesen ist, denn das Handy könnte auch ausgeschaltet gewesen sein. Aber letztlich war es für den Richter zu wenig, um den 18-Jährigen für eine Brandstiftung zu verurteilen – er wurde freigesprochen. Auch spielte es in dem Fall keine Rolle, dass der junge Mann einst als strafunmündiges Kind im Alter von 12, 13 Jahren schon mal in einem Wohngebäude einen Brand gelegt hatte.

Am Bahnhof Endersbach randaliert

Während es bei der Brandstiftung für Richter Martin Luippold schwer war, Licht in die Angelegenheit zu bringen, lagen bei der Sachbeschädigung am Bahnhof Endersbach immerhin Videoaufnahmen von den Überwachungskameras vor. Auf diesen ist zu sehen, wie eine Gruppe junger Menschen einen Fahrscheinautomat demoliert, gegen einen Stromverteilerkasten tritt und einen Mülleimer in Brand setzt. Hier lag die Schwierigkeit fürs Gericht eher darin zu ermitteln, wer genau denn nun die Personen waren, die bei den Taten zu sehen sind. Letztlich konnten aber alle sechs Personen, die auf dem Video beim Randalieren zu sehen sind, ermittelt werden – darunter eben auch der Angeklagte, dem Brandstiftung vorgeworfen wurde.

Wahlplakat der FDP im Bundestagswahlkampf 2021 angezündet

Verurteilt wurde der 18-Jährige dafür zu einer Geldauflage von 200 Euro. Dass das Urteil bei der Sachbeschädigung am Bahnhof vergleichsweise mild ausfiel, begründet Richter Martin Luippold nicht nur mit dem geringen monatlichen Verdienst des Angeklagten, sondern auch damit, dass der Heranwachsende 2021 bereits für eine weitere Tat verurteilt wurde. Hier greift dann juristisch ein sogenannter Härteausgleich, den der Richter berücksichtigen muss.

Der 18-Jährige zündete im Bundestagswahlkampf 2021 ein Wahlplakat der FDP an, übrigens zusammen mit jenem jungen Mann, der bei dem Brand der Scheune als Erstes verdächtigt wurde. Wegen des Anzündens des Wahlplakats wurde der 18-Jährige schon vor einiger Zeit zu Arbeitsstunden verurteilt und bekam zudem die Auflage, eine Suchtberatung aufzusuchen.