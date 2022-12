Schneechaos am Wochenende? So bereitet sich der Räumdienst Weinstadt vor

Fürs kommende Wochenende ist Schneefall angesagt, vielleicht werden noch am Freitagnachmittag (09.12.) die ersten Flocken fallen. Gerade Autofahrer werden Jahr für Jahr gerne mal vom Wintereinbruch überrascht - damit keine Autos im Graben liegen, muss der Baubetriebshof rechtzeitig aktiv werden und mit Räumfahrzeugen und Streusalz für Sicherheit sorgen.

Mitarbeiter sind in Bereitschaft

Das Weinstädter Team sei bereit für den ersten Schnee, teilt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. „Es wurden alle Touren nochmals abgefahren und die Winterdienstgeräte werden erneut auf ihre Funktion überprüft“, teilt Carina Rother von der Pressestelle mit. „Eine Bereitschaft sichert die rechtzeitige Alarmierung der Mitarbeiter ab.“

Auch beim Streugut droht kein Mangel: „Durch den sehr milden Winter in der letzten Saison waren die Streugutvorräte noch in ausreichenden Mengen vorhanden.“ So musste im Sommer nicht nachbestellt werden.

Neues Räumfahrzeug, aber auch Personalengpässe

Der Bauhof kann diesen Winter außerdem auf einen neuen fahrbaren Untersatz zurückgreifen, im vergangenen Juni hat der Technische Ausschuss den Kauf eines gebrauchten Räumfahrzeuges bewilligt, da der alte Schneepflug sehr in die Jahre gekommen war und es kaum noch Ersatzteile gab. Mit dem Kauf hat laut Stadt dann alles vollends geklappt: „Das neue Räumfahrzeug konnte noch rechtzeitig vor Saisonbeginn ausgeliefert werden“, so Rother. Ebenso hätten die notwendigen Einweisungen für die Fahrer stattgefunden.

Mit Personalmangel und krankheitsbedingten Ausfälle gehen allerdings auch am Team des Betriebshofs nicht vorbei damit habe man durchaus zu kämpfen. „Lieferengpässe, den Winterdienst betreffend, konnten bisher nicht verzeichnet werden“, so die Stadt. Jedoch spüre man bei der Ersatzteil- und Neuanschaffung von einzelnen Geräten teilweise eine deutliche Verlängerung der Lieferzeiten.

Dieselpreise und Falschparker machen der Stadt Sorgen

Ansonsten wirken sich diesen Winter besonders die gestiegenen Benzin- und Dieselpreise auf den Winterdienst aus. Diese seien auch eine wirtschaftliche Herausforderung für die Stadt Weinstadt. „Ansonsten stellen vor allem die zunehmend falsch und zugeparkten Straßen eine große Herausforderung dar“, berichtet die Pressestelle.

Es sei oftmals sehr schwierig und teilweise unmöglich, mit den breiten Räumfahrzeugen die engen Straßen zu befahren. „Hier bittet der Baubetriebshof alle Anwohner Ihre PKW richtig zu parken und auf die eventuell eingerichteten Halteverbote zu achten.“