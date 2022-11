Schulen in Weinstadt: Christine Dalferth zu Corona und anderen Herausforderungen

Die langjährige geschäftsführende Schulleiterin und ehemalige Rektorin der Silcher-Grundschule Henriette Baumann ist Ende des vergangenen Schuljahrs in den Ruhestand gegangen.

Christine Dalferth ist Rektorin der Vollmarschule

Zur Nachfolgerin in der geschäftsleitenden Funktion ist Christine Dalferth ernannt worden - Leiterin der kleinsten Weinstädter Schule in städtischer Trägerschaft, der Vollmarschule. Sie tritt nun in große Fußstapfen, freut sich aber auf die neuen Herausforderungen. Was haben die ersten 100 Tage im neuen Amt gebracht?

Erstaunlich wenig, was mit Corona zu tun hat, sagt Christine Dalferth. Zwar hätten sich zu Schulbeginn die Schulleitungen zusammengesetzt, um zu beraten. Immerhin fiel nach rund zwei Jahren Pandemie-Modus jetzt auch noch das Testen in den Schulen weg. Schüler wie Lehrkräfte bekamen stattdessen vier Schnelltests mit nach Hause - für die Zeit bis Weihnachten.

Corona spielt an den Schulen keine so große Rolle mehr

Seitdem sei in den Weinstädter Schulen fast wieder so etwas wie Normalität eingekehrt. Wieder merklich mehr Ansteckungen, seit nicht mehr regelmäßig in den Schulen getestet werde, habe es bisher nicht gegeben. Klar, jetzt in der Grippesaison gebe es auch im Lehrkörper wieder einige Krankheitsfälle, die es auszugleichen gelte. „Die Personaldecke ist sehr, sehr dünn“, sagt die geschäftsführende Schulleiterin. Aber dabei sei Covid-19 nur einer von vielen Krankschreibungsgründen.

„Jetzt endlich strampeln wir uns von Corona frei“, sagt sie über ihre eigene Schule. An der Vollmarschule als sonderpädagogischem Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen ist der persönliche Kontakt zu den Schülern besonders wichtig. Umso mehr freut es Christine Dalferth, dass es jetzt wieder Projektwochen, Theater und wohl sogar eine Weihnachtsfeier unter freiem Himmel geben wird.

Die anderen Schulleiter haben sie vorgeschlagen

Die neue geschäftsführende Schulleiterin ist seit August in dieser Position. Als die Suche nach einer Nachfolgerin für Henriette Baumann begonnen habe, seien die anderen Schulleiter an sie herangetreten und hätten ihr vorgeschlagen, dass sie sich doch bewerben solle, erzählt Christine Dalferth. Ein Vertrauensvorschuss, der die 54-Jährige stolz macht. Mittlerweile ist sie von allen Gremien bestätigt worden und nun schon ziemlich genau 100 Tage im Amt.

Besonders im verwalterischen Bereich bedeutet das deutlich mehr Arbeit. Dafür soll das Sekretariat der Vollmarschule demnächst noch Verstärkung bekommen. Denn zu tun hat die geschäftsführende Schulleiterin eigentlich immer: Sie stehe nicht nur im ständigen Austausch mit dem Schulamt, sondern auch mit der Stadt und natürlich den anderen Schulleitern finden regelmäßig Besprechungen statt.

Ukraine-Krieg: Vorbereitungsklassen sind fast voll

Ein drängendes Thema an allen Weinstädter Schulen: die vielen vor allem ukrainischen Kinder, die alle einen Platz in einer Vorbereitungsklasse benötigen. In Weinstadt gibt es im Moment vier solcher Klassen für Flüchtlingskinder, in denen es vor allem um das Erlernen der deutschen Sprache geht - zwei davon an den Grundschulen, jeweils eine weitere für ältere Schüler an der Real- und der Gesamtschule. „Wir versuchen, für die Kinder eine gute Lösung zu finden“, sagt Christine Dalferth. Inzwischen seien es schon so viele Kinder, dass eigentlich demnächst eine fünfte Klasse benötigt werde.

„Der Bildungsstandard bei den ukrainischen Kindern ist hoch“, sagt die Schulleiterin. Auch seien mittlerweile viele ältere Jugendliche unter den Geflüchteten. An den Weinstädter Schulen geht es deshalb auch darum, ob die Jugendlichen künftig vielleicht die Oberstufe am Gymnasium besuchen können sollen. Weitere wichtige Themen für die Schulen sind zurzeit außerdem die Digitalisierung – hier sei Weinstadt aber bereits wirklich weit - sowie der Ausbau der Ganztagesbetreuung. Ab 2026 haben Eltern nämlich einen gesetzlichen Anspruch auf einen solchen Betreuungsplatz.

Ihre Vorgängerin steht Christine Dalferth zur Seite

Außerdem kümmert sich die geschäftsführende Schulleiterin um schulische Kooperationen, zum Beispiel wenn es um sportliche Angebote für die Weinstädter Schüler geht. Auch mit den Ehrenamtlichen und der Schulsozialarbeit hat sie jetzt viel zu tun.

Christine Dalferth freut sich über die zusätzlichen Herausforderungen. Als sie 2007 als Schulleiterin der Vollmarschule angefangen habe, sei sie von Henriette Baumann als geschäftsführende Schulleiterin freundlich willkommen geheißen und „unter die Fittiche“ genommen worden. Auch diesen Sommer habe ihre Vorgängerin sich viel Mühe mit der Übergabe gemacht.

Es seien „große Fußstapfen“, in die sie nun treten müsse. Aber: „Ich fühle mich unheimlich wohl hier in Weinstadt“ - und die Zusammenarbeit mit den anderen Schulen und der Stadt funktioniere für sie einfach. Schön sei auch: Wenn sie doch einmal einen Rat brauche, sei Henriette Baumann ja immer noch in der Gegend - und stehe ihr hin und wieder bei einem Kaffee mit guten Ratschlägen zur Seite.