Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist in der Nacht auf Mittwoch ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Er hatte im Viadukt-Kreisel in Endersbach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war über die Mittelinsel geschleudert und auf dem Dach gelandet. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt musste ihn aus seinem Auto befreien. Am Mittwochmittag gab Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier Entwarnung: Der Mann befinde sich mittlerweile außer