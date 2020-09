Wer wie der Wahl-Endersbacher Ephraim Romail als Christ in Pakistan aufwächst, hat es in dem mehrheitlich muslimischen Land nicht leicht. Nur etwa drei Prozent der Bevölkerung sind Christen, die im Alltag häufig Diskriminierungen ausgesetzt sind – und bisweilen aufgrund des Hasses von Islamisten um ihr Leben fürchten müssen. Seit 21 Jahren lebt Ephraim Romail der Liebe wegen in Endersbach – und darum gibt es dort eine kleine urdusprachige Gemeinde.

Urdu ist die Amtssprache in Pakistan