Seit Corona: Museum von Karl Ulrich Nuss in Weinstadt vermisst seine Gäste

Die Tür hinter der Stiege zum Nuss’schen Museum in der Hauptstraße 19 in Strümpfelbach steht offen, dahinter, in der Morgensonne, wartet Karl Ulrich Nuss auf Besucher. Seit Anfang April hat das kleine Museum, in dem der Bildhauer seine private Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich macht, wieder jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Immer bis Ende Oktober hält Nuss an diesen Öffnungszeiten fest. Über den Winter bleibt das Museum geschlossen. Wegen Corona war gerade im vergangenen Jahr aber gar nicht viel offen: Nur kurz im Sommer habe er die Türen geöffnet, sagt der 79-Jährige.

Bilder von Reinhold Nägele, Axel Arndt, Heinrich von Zügel

Im obersten Stockwerk des restaurierten Fachwerkhauses findet eine wechselnde Ausstellung statt. Anlässlich des 50. Todestags Reinhold Nägeles und in Abstimmung mit dem Kurator des Württemberg-Hauses in Beutelsbach hängen nun auch im Nuss’schen Museum einige Bilder von Reinhold Nägele. Aber auch Bilder von Axel Arndt und Heinrich von Zügel, einem ebenfalls aus Murrhardt stammenden Zeitgenossen Reinhold Nägeles, sind zu sehen.

An den ersten drei Öffnungstagen dieses Jahr habe leider kaum jemand zu ihm ins Museum gefunden, bedauert Karl Ulrich Nuss. Der 79-Jährige wird nicht gerne für seine Kunst gelobt - aber auf seine Kunstsammlung ist er wirklich stolz. „Ich stemme das ohne Unterstützung“, so Nuss. Deshalb wünscht er sich sehr, dass wieder mehr Menschen auf das Museum aufmerksam werden – und darauf, dass es jetzt ganz ohne Corona-Beschränkungen besucht werden kann.

Große Hoffnung setzt der Strümpfelbacher Künstler deswegen auch in die Remstal-Museumsnacht am Samstag, 14. Mai, bei der auch wieder sieben Weinstädter Museen mitmachen werden. Auch das Museum Sammlung Karl Ulrich Nuss und seine Skulpturenhalle sind bei dem Event natürlich geöffnet.

In der Pandemie viele neue Skulpturen erschaffen

Vor Corona sei in der Museumsnacht oft die Hölle los gewesen, erinnert sich der 79-Jährige. Dann seien auch oft Strümpfelbacher zu ihm ins Museum gekommen, die davor noch gar nicht gewusst hätten, dass es im Ort so etwas gibt. Karl Ulrich Nuss hofft, dass der Andrang auch dieses Jahr wieder groß sein wird – ganz sicher ist er sich wegen Corona aber nicht.

Während der Pandemie sei er selbst als Künstler mehr denn je produktiv gewesen. Viele neue Skulpturen in einer etwas anderen Stilart – „fast abstrakte Sachen“ – sind entstanden. Die neuen Figuren stehen im Moment noch bei ihm zu Hause. Auch mit der Skulptur, die der Bildhauer der Stadt Weinstadt als Kreisverkehrsfigur spenden möchte, ist es während der Pandemie vorangegangen. Sie geht jetzt in den Guss: Davon können den Künstler auch die stark steigenden Materialpreise nicht abhalten. „Da beklagen sich meine Gießer“, berichtet Ulrich Nuss. Auch er selbst müsse deshalb tiefer in die Tasche greifen – Materialmangel gebe es bislang aber keinen.