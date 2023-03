Silcherschule in Weinstadt: Grünes Licht für die Planung

Bei den Umbauplänen für die Silcher-Grundschule in Endersbach legt die Stadt Weinstadt nach einer langen Planungsphase seit 2022 Tempo vor. Zuletzt lag der Bebauungsplan öffentlich aus und die Stadt holte dazu die Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange (TöB) ein.

In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses hat sich der Ausschuss mit einer Stellungnahme der Öffentlichkeit sowie insgesamt 16 Anregungen und Stellungnahmen der verschiedenen Behörden auseinandergesetzt.

Beschleunigtes Verfahren für den Umbau der Endersbacher Grundschule

Mit dem Neubau zweier Gebäude soll die Silcher-Grundschule künftig Platz für mehr Schüler bieten und außerdem eine neue Mensa bekommen. Im Herbst 2021 fiel der Startschuss für das Bauvorhaben: Es wurde der Aufstellungsbeschluss für das beschleunigte Bebauungsverfahren nach Paragraf 13 a des Baugesetzbuches gefasst.

So ein vereinfachtes Verfahren ist zulässig für Gebiete mit einer Grundfläche bis maximal 70.000 Quadratmeter, wenn aufgrund einer Prüfung durch den Bebauungsplan keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Kurz darauf erfolgte die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit, es gab erste Ergänzungen zum Umweltschutz und ein Artenschutzgutachten.

Werden "Eltern-Taxis" auch hier ein Problem?

Doch auch Aspekte zur Nutzung nach Fertigstellung des Umbaus flossen Ende 2021 schon mit ein: So ging es bei einem Verkehrsgutachten etwa darum, wie spezielle Haltebuchten für sogenannte „Eltern-Taxis“, also Eltern, die ihr Kind mit dem Auto direkt bis vor die Schule fahren, eine Problemlösung sein könnten oder wie der Begegnungsverkehr in der Schafgasse zukünftig wohl sein wird. Für die neue Mensa und deren Anlieferzone gibt es außerdem bereits ein Lärmgutachten.

Nachdem nun die Offenlegung der Pläne im Oktober und November 2022 erfolgt ist, sind mehrere Stellungnahmen bei der Stadt eingegangen. Nur eine davon sei aus der Öffentlichkeit gekommen, so die zugehörige Beratungsunterlage für den Technischen Ausschuss, diese habe Bedenken zur Bautätigkeit selbst und die Auswirkungen auf die Umgebung enthalten und habe überdacht werden können.

Behörden reichen mehrere Stellungnahmen ein

Behörden und TöB gaben immerhin insgesamt 16 Anregungen und Stellungnahmen ab, zwölf davon stimmten dem Verfahren aber zu, so die Stadt. Vom Landratsamt gab es einen weiteren Hinweis zum Thema Artenschutz: Die vorhandenen Vogel-Nisthilfen mussten noch im Herbst und Winter 2022 umgehängt werden und das sei auch so erfolgt. Angeregt wurde außerdem, das Niederschlagswasser mit Hilfe von Gründächern und Zisternen gedrosselt in die Kanalisation einzuleiten. Das habe ein Fachbüro geprüft und als nicht umsetzbar bewertet, so die Beratungsunterlage.

Das Polizeipräsidium Aalen äußerte Bedenken den bestehenden verkehrsberuhigten Bereich in der Schulstraße betreffend: Der Straßenzug entspreche nicht dem Charakter eines verkehrsberuhigten Bereichs. Das Ordnungsamt werde eine Tempo-30-Zone für diesen Bereich anordnen. Eine Haltezone für Eltern-Taxis werde daher nur noch optional genannt. Auf eine Anregung hin wird außerdem zur Sicherung der Umspannstation im südlichen Bereich des Schulgeländes ein entsprechender Hinweis in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. Neu ist auch eine Abfall-Sammelstelle im südlichen Bereich des Grundstücks.

Bebauungsplan muss nicht noch einmal offengelegt werden

Wegen des Umbaus müssen mehrere Bäume weichen, auch hier hat die Stadt eine Lösung parat: Mit Hilfe von Pflanzbindungen und zehn Pflanzgeboten sollen die Bäume innerhalb des Schulgeländes erhalten oder ersetzt werden.

„Die Stellungnahmen und Anregungen aus der Öffentlichkeit sowie von Behörden und TöB wurden geprüft, behandelt und mit den an der Aufstellung des Bebauungsplans beteiligten Fachbüros abgestimmt und abgewogen“, fasst das Stadtplanungsamt zusammen. „Es wurden keine Änderungen im planzeichnerischen Teil vom 01.08.2022 durchgeführt.“

Eine weitere Offenlegung des Bebauungsplanes müsse nicht erfolgen: Das werde durch die eingearbeiteten Ergänzungen nicht erforderlich, da es sich lediglich um Änderungen der Begründung und sonstiger Unterlagen zum Bebauungsplan handle.