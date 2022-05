Spatz in Not geraten: Feuerwehr Weinstadt befreit Vogel in Beutelsbach

Nachdem am Dienstagabend, 17. Mai, eine Katze in Großheppach gerettet werden musste, ist die Feuerwehr Weinstadt zu einem weiteren tierischen Einsatz in Beutelsbach gerufen worden. Der Auslöser war am Mittwochmittag, 18. Mai, keine Katze, sondern ein in Not geratener Spatz. Das teilte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr mit.

Mit Hilfe der Drehleiter gelang die Befreiung des Vogels

Im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes in der Buhlstraße steckte das Tier an einer Regenrinne fest, so ein Sprecher der Feuerwehr. Mittels Drehleiter konnten die Einsatzkräfte den Vogel schnell befreien. Unverletzt flog das Tier daraufhin davon. Die Wehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen und neun Feuerwehrleuten vor Ort.