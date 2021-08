Die Stadtranderholung in Großheppach findet derzeit in der Prinz-Eugen-Halle unter der Leitung von Benjamin Orner statt. Zwei Wochen lang werden hier 47 Kinder von 14 überwiegend ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut. Die Stara wurde schon mehr als 40-mal organisiert, in diesem Jahr geht es um das Thema Dschungel - und wie bei der Stara 2020 gibt es wieder spezielle Corona-Regeln.

Ein Bus fährt die Kinder jeden Morgen aus ganz Weinstadt zur Stara und bringt sie abends wieder zurück. Von