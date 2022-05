Strümpfelbacher Bädle: Neuer Kiosk bietet Freibad-Klassiker und Thai-Küche

Ungewöhnlich, aber wahr: Viele Jahre lang gab es keine Pommes frites im Kiosk des Strümpfelbacher Bädles. Zur Saison 2022 nehmen die neuen Kiosk-Betreiber ihre Arbeit auf – und damit kehrt auch das Freibad-Kultessen zurück. „Die Stromkapazität hat für eine Fritteuse nicht mehr gereicht“, sagt Frank Ellinger (55). Gemeinsam mit Ehefrau Andrea Ellinger (53) betreibt er seit dem Saisonstart am 14. Mai den Kiosk im Freibad in Strümpfelbach.

Für ihren Einstand hat das Gastronomen-Ehepaar rund 15.000 Euro investiert und die Küche mit neuen Geräten ausgestattet. Neben einer Gasfritteuse, für die auch Gasleitungen verlegt werden mussten, habe man in neue Kühltechnik investiert. „Es werden nicht nur die Getränke gekühlt, sondern auch die Wein- und Biergläser“, sagt der 55-Jährige. So bleibe das Getränk auch bei sommerlichen Temperaturen kalt.

Die Stadt Weinstadt, welche das Freibad betreibt, habe ebenfalls in die Sanierung investiert, so Ellinger: Einen neuen Boden, neuen Anstrich für die Wände und eine Dunstabzugshaube hat die Küche erhalten.

Neu auf der Speisekarte: Klassiker, Schwäbisches, Spargel und Fassbiere

Neben Pommes stehen nun auch die klassische Bratwurst vom Grill, in der Pfanne zubereitetes Schnitzel, Salatteller und Fassbiere auf der Speisekarte. Passend zur Saison gibt es im Strümpfelbacher Bädle auch „Spargel, mit Kräuterflädle“ sagt Frank Ellinger. Aber auch die bewährte Küche seiner Vorgänger weiß er zu schätzen. Mehr als drei Jahrzehnte lang haben Karl Maier und etwas später seine Frau Gee das Freibad geführt. Ihr Alleinstellungsmerkmal: die Thai-Küche.

Dieses Erbe wollen auch die Ellingers weiterführen. „Leichte Gerichte wie ein Thai-Curry mit Reis kommen gut bei den Gästen an“, sagt der gelernte Bäckermeister. Auch sind Andrea und Frank Ellinger keinesfalls Unbekannte in der Gastro-Branche. Seit mehreren Jahren führen sie die Weinstube Burg in Fellbach. Mit der Übernahme des Freibad-Kiosks aber nur noch in den Herbst- und Wintermonaten, so Ellinger. „Wir haben dort keine Außenplätze, weshalb das Sommergeschäft schwierig läuft“, sagt der 55-Jährige.

Wer nur essen will, muss keinen Eintritt zahlen

Ganz anders sieht es im Strümpfelbacher Bädle aus. In den ersten neun Tagen besuchten rund 900 Menschen das Freibad. Er sei von der Freundlichkeit der Badegäste überwältig gewesen, so Ellinger. Wie im Korber Bädle müssen Gäste, die nicht zum Baden, sondern zum Essen ins Freibad kommen, keinen Eintritt zahlen.

Geöffnet hat der Kiosk jeweils eine Stunde vor Badebeginn sowie ein, zwei Stunden nach Badeschluss – je nach Wetterlage, so Frank Ellinger. Wie alle Gastronomen müsse er sich mit gestiegenen Lebensmittelpreisen und Energiekosten auseinandersetzten. Die Preise im Kiosk seien vergleichbar mit Preisen in der herkömmlichen Gastronomie.

Dafür lege der Kiosk-Chef nach eigenen Angaben Wert auf Qualität sowie eine ordentliche Portion auf dem Teller. „Die Preise bewegen sich in einem fairen Rahmen“, sagt er. Schließlich solle auch das Personal angemessen bezahlt werden – und davon hat Frank Ellinger genug. Durch die Weinstube in Fellbach habe er „einen festen Stamm an Minijobbern und Mitarbeitern“.

Anders sieht die Personallage im Badebetrieb aus. Wie in anderen Kommunen herrsche Fachkräftemangel, so die Stadt Weinstadt. Aktuell werde ein Fachangestellter für Bäderbetriebe gesucht. Frank Ellinger hofft derweil auf eine gute Badesaison und „einen besseren Sommer als 2021“.